Papa Francisc a căzut. Suveranul Pontif se îndreptat spre reşedinţa de la Vatican Suveranul Pontif revenea la resedinta sa, Casa Santa Marta, dupa ce participase la o sesiune a Sinodului Episcopilor, care se desfasoara in Aula Paul al VI-lea, situata in apropiere. Insa pe drum el 's-a impiedicat, a cazut si s-a ridicat', a precizat purtatorul sau de cuvant. 'Dar suntem linistiti, Papa este bine', a asigurat Greg Burke.



Papa Francisc, care pe 17 decembrie va implini 82 de ani, obisnuieste sa mearga pe jos catre Aula Paul al VI-lea la sedintele Sinodului, unde pana la 28 octombrie se reunesc episcopi din lumea intreaga la o intalnire convocata de Suveranul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

