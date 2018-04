Stiri pe aceeasi tema

- Siria, Tara Sfanta, Peninsula Coreeana si Venezuela au fost mentionate de papa Francisc duminica mesajul sau traditional de Paste, inainte de binecuvantarea traditionala Urbi et Orbi. Vorbind din loggia bazilicii Sf. Petru, Suveranul Pontif a evocat "roadele pacii pentru intreaga lume, incepand…

- Papa Francisc a botezat, sâmbata, la slujba de Înviere, opt adulti, între care si un migrant nigerian devenit erou în Italia dupa ce a prins un hot care jefuise un magazin la Roma, anul trecut, relateaza Reuters. John Ogah, 31 de ani, a fost declarat un erou…

- Catolicii din intreaga lume sabatoresc astazi Invierea Domnului. La Vatican aseara a fost oficiat o slujba divina speciala. In timpul serviciului divin, Suveranul Pontif a botezat opt adulti din Albania, Nigeria, Peru si Statele Unite.

- Papa Francisc a condus Slujba de Inviere pentru Pastele Catolic in noaptea de sambata spre duminica la Bazilica Sf Petru din Vatican in conditii de securitate stricte, indemnandu-i pe credinciosii catolici sa lase deoparte frica si sa-si reinnoiasca credinta in depasirea nedreptatii, relateaza dpa.…

- Astazi este Sambata Mare pentru catolicii din intreaga lume. Noaptea trecuta, la Vatican, slujba religioasa a fost prezidata de Papa Francisc. Capul Bisericii Catolice a fost prezent in Bazilica Sfantul Petru.

- Sarbatoarea de Florii, care celebreaza sosirea lui Iisus Hristos in Ierusalim, marcheaza inceputul saptamanii Patimilor ce culmineaza cu noaptea de Inviere si cu marea sarbatoare de Paste. Ramurile de salcie si dezlegarea la peste sunt simbolurile Floriilor.

- Papa Francisc le-a spus miercuri membrilor mafiei italiene, dintre care mulți merg la biserica și iși afișeaza credința in public, ca nu se pot numi creștini pentru ca poarta ”moartea in suflet”. Cuvintele spontane ale suveranului pontif in fața a zeci de mii de persoane adunate pentru audiența sa generala…

- Papa Francisc, care a marcat duminica la Vatican inceputul Saptamanii Sfinte, ce se incheie de Pasti, i-a indemnat pe tineri sa nu renunte la efortul de a se face auziti si sa nu permita generatiilor mai in varsta sa ii reduca la tacere sau sa le anestezieze idealismul. Cuvintele suveranului pontif,…

- Bazat pe viața lui Wolfgang Beltracchi, un falsificator de obiecte de arta, filmul regizat de Arne Birkenstock a fost lansat in 2014. Documentarul este despre cel mai mare scandal german al obiectelor de arta falsificate și il are in centrul atenției pe Wolfgang Beltracchi, care a recunoscut ca a…

- Papa Francisc s-a declarat ingrijorat de politicile nationale dictate de frica in ceea ce priveste imigratia, la doar o saptamana dupa victoria partidelor populiste si antiimigratie in alegerile legislative din Italia, informeaza site-ul agentiei Reuters, scrie mediafax.ro.

- Papa Francisc, aflat duminica in vizita la comunitatea catolica Sant'Egidio, care aniverseaza in acest an 50 de ani de existenta, a incurajat-o sa ''deschida noi coridoare umanitare'' pentru refugiati spre Italia si a denuntat frica de straini, informeaza AFP. ''Continuati…

- SPRIJIN… SSC Farul Constanta, echipa suporterilor constanteni, a dat startul unei noi actiuni de sprijinire a vasluianului Ion Anton, fost portar la Farul Constanta in perioada 1988-1992. Vestea ca fost golkeeper al echipei de la malul marii sufera de o boala incurabila, i-a mobilizat pe suporterii…

- Conform unui anunt al Vaticanului, Papa Francisc a semnat decretele cu privire la canonizarea fostului Suveran Pontif Paul al VI-lea si fostului arhiepiscop salvadorian Oscar Romero, asasinat in 1980.

- Papa Francisc s-a intalnit la Vatican cu 30 de orfani romani, asistați de o asociație din Italia, "Fdp-Protagonisti nell"educazione", condusa de o romanca. Suveranul Pontif a primit o scrisoare...

- Papa Francisc s-a intalnit la Vatican cu 30 de orfani romani, asistați de un ONG din Italia condus de o romanca. Suveranul Pontif a marturisit ca a fost afectat pana la lacrimi de povestea unui orfan roman. Intr-un comunicat remis de Vatican, este descrisa intalnirea dintre Papa Francisc și 30 de tineri…

- Politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica, Biroul Combaterea Delictelor Silvice din Cluj-Napoca, au actionat in perioada 24.02. – 26.02.2018, pe linia prevenirii si combaterii activitatilor ilicite din domeniul silvic referitoare la taierea, transportul, depozitarea si comercializarea materialelor…

- Papa Francisc a facut apel catre catolici sa reflecteze asupra cauzelor violentelor impotriva imigrantilor, in timpul postului Pastelui. Discursul Papei vine la cateva zile dupa un atac armat asupra unor imigranti africani, scrie Reuters. In mesajul sau adresat crestinilor inainte de inceperea postului,…

- Recep Tayyip Erdogan este primul presedinte al Turciei care merge la Vatican pentru a se intalni cu Papa in 59 ani, iar la Roma au fost luate masuri de securitate extraordinare din cauza temerilor ca ar putea avea loc demonstratii violente, relateaza Reuters.

- Papa Francisc spune ca șarpele din Paradis a transmis primele „fake news" și ca primul caz de dezinformare este in Biblie cand Eva este ispita de șarpe sa manance fructul interzis, scrie BBC News, citat de libertatea.ro.

- David George, tanarul de 18 ani din Vinerea, diagnosticat cu cancer galopant la nivelul oaselor, a plecat in Italia pentru operația care ii poate salva viața. Asociația “Ține de Tine!” a reușit sa stranga in doar 10 saptamani, suma de 23650 euro. „In doar 10 saptamani am reușit sa strangem suma de…

- Vizita cu peripetii in Chile pentru Papa Francisc. In timpul calatoriei prin orasul Iquique (I-KI-KE), o politista din dispozitivul de paza a fost aruncata din sa, dupa ce calul s-a speriat. Ingrijorat, Papa a coborat din vehicul si a binecuvantat-o.

- Papa Francisc și-a reafirmat sprijinul pentru un status quo internațional al Ierusalimului și reluarea dialogului intre israelieni și palestinieni pe o soluție care sa aiba la baza existența a doua state.

- Forțele de ordine din Italia au facut joi un arest care lovește monopolul de tip mafiot al unei organizații infracționale chineze asupra transportului rutier de marfuri chinezești in Europa. Operațiunea a condus la arestarea a douazeci și opt de persoane, conform agenției de știri dpa.

- Moartea lui Aurelian Preda (46 de ani), survenita pe 27 septembrie 2016, a lasat in urma o multime de regrete, dar si foarte multe nebuloase, cateva dintre ele legate de viata sentimentala a rapsodului, scrie wowbiz.ro. Citeste si BIZAR. Arsenie Boca are motive sa fie invidios. Sute de pelerini…

- Fiul ciclistului sloven Peter Sagan ar putea fi botezat de Papa Francisc, scrie cotidianul italian Gazzeta dello Sport. Peter Sagan va merge la Roma pe 24 ianuarie pentru o intalnire cu Papa Francisc la Vatican. El si-ar dori ca suveranul pontif sa-l boteze pe fiul sau Marlon. …

- Cultura si societatea italiene risca sa fie distruse de islam, a declarat liderul partidului de extrema dreapta Liga Nordului, Matteo Salvini, un aliat al fostului premier Silvio Berlusconi, angajandu-se sa opreasca 'invazia' migrantilor, transmite marti Reuters. Comentariile lui Salvini au…

- Papa Francisc a spus luni ca se teme de pericolul unui razboi nuclear si ca, in opinia lui, lumea se afla acum „la limita”, scrie NEWS.RO, citand Reuters.El a facut acest comentariu inaintea vizitei in Peru si Chile, ca urmare a alarmei false care a vizat statul Hawaii, sambata, si a provocat…

- Argentinianul Lionel Messi, starul echipei FC Barcelona, a marcat duminica seara cel de-al 366-lea sau gol in prima liga spaniola de fotbal, depasind cu aceasta ocazie recordul legendarului atacant german Gerd Muller, informeaza presa sportiva internationala. Muller, autorul a 365 de goluri…

- Echipa nationala a Romaniei a invins formatia Insulelor Feroe, cu scorul de 28-20 (15-10), vineri, la Bolzano (Italia), intr-un meci din Grupa a 3-a a preliminariilor Campionatului Mondial de handbal masculin din 2019. Cel mai bun jucator al meciului a ...

- Comisia Europeana a selectat 15 orașe, printre care și Municipiul Iași, pentru a le acorda consultanța și coaching la un nivel inalt cu experți locali și internaționali pentru a le ajuta sa dezvolte și sa puna in aplicare planuri strategice care vizeaza creșterea economica și bunastarea sociala. Este…

- Circa 200 de membri ai gruparii mafiote italiene 'Ndrangheta au fost arestati intr-o operatiune a politiei in Italia si Germania, relateaza Agerpres citand Reuters. Potrivit unui comunicat al politiei italiene, operatiunea a permis destructurarea unui clan important al gruparii mafiote 'Ndrangheta,…

- Adrian Mutu, unul dintre cei mai reprezentativi jucatori din istoria naționalei Romaniei, a implinit astazi 39 de ani. "Briliantul" nu a fost uitat de Fiorentina, echipa din Italia la care a avut cele mai bune rezultate de-a lungul carierei. Toscanii i-au transmis un mesaj special prin intermediul site-ului…

- Polițistul Marian Godina a spus luni, dupa prinderea pedofilului din Drumul Taberei, dovedit a fi polițist de meserie, ca ”ii este jena”, iar ”acest individ tocmai a pus o pata imensa pe imaginea unei instituții pentru care unii se dedica trup și suflet. (...) Apare un astfel de specimen și distruge…

- Eveniment deosebit la Vatican, unde Papa Francisc a botezat 34 de bebelusi, 18 fetite si 16 baietei. Ceremonia a avut loc in celebra Capela Sixtina. Multi dintre parinti sunt angajati ai Vaticanului.

- "Aici ramane, nu mai pleaca. Tratativele sunt avansate, chiar foarte avansate. Sper sa il avem cu noi cand incepem campionatul in Liga 1. Noi speram sa ajungem la un acord cu Fiorentina. Ianis se va pregati in aceasta iarna cu echipa FC Viitorul", a spus Hagi, la revenirea in tara, informeaza Sport.ro.…

- Vasluianul care muncea, in conditii inumane, la ferma a doi frati, dormea intr-o cocioaba si lucra peste 15 ore pe zi, conform descoperirilor facute de carabinierii sicilieni. Costel Ciobanu a fost executat in stil mafiot in Italia. A

- Distracție de zile mari la balul tradițional din satul Lastuni, comuna Dumitrești ce a avut loc la inceput de an, cu ocazia zilei de Sfantul Vasile. Este o tradiție deja ca Primaria comunei Dumitrești sa organizeze acest bal, cu scopul de a oferi cetațenilor momente de relaxare, distracție…

- In mesajul sau de Anul Nou, papa Francisc a spus ca anul 2017 a fost tulburat de razboi, minciuni si nedreptate si i-a indemnat pe oameni sa isi asume responsabilitatea pentru actiunile lor, informeaza Reuters. La ultimul sau eveniment public din 2017, slujba de vecernie tinuta la Bazilica…