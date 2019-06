Stiri pe aceeasi tema

- Mii de credinciosi din toata tara, dar si de peste hotare il asteapta sambata pe Papa Francisc la Sumuleu Ciuc si la Iasi, unde Suveranul Pontif se va afla in cea de-a doua zi a vizitei sale in Romania.

- Avionul in care se afla Papa Francisc a aterizat, sambata, in a doua zi a vizitei sale in Romania, pe Aeroportul din Targu Mureș, Suveranul Pontif fiind intampinat de prefectul județului Mureș, Mircea Dușa, conform Mediafax.Papa Francisc a ajuns sambata dimineața pe Aeroportul din Targu Mureș,…

- Papa Francisc se afla in Romania intr-o vizita de trei zile. Dupa ce vineri, 31 mai, Sfantul Parinte a vizitat capitala tarii, sambata, 1 iunie, Suveranul Pontif se va afla la Sumuleu-Ciuc si la Iasi.

- Papa Francisc a ajuns astazi in Romania, in jurul ore 11:10, fiind intampinat la aeroportul Otopeni de președintele Romaniei, Klaus Iohannis și de soția sa, Carmen. Suveranul Pontif se va afla in țara noastra pana pe 2 iunie, urmand sa mai ajunga la Iași, Șumuleu Ciuc, Blaj și Sibiu. ...

- Papa Francisc a anuntat intr-un mesaj publicat astazi pe contul sau de Twitter, ca de maine va vizita Romania, spunand ca va merge alaturi de „fratii” de la Biserica Ortodoxa Romana. „Maine ma voi duce in Romania ca pelerin, pentru a merge impreuna cu fratii nostri de la Biserica Ortodoxa Romana si…

- Toate structurile Serviciului Roman de Informații și serviciile de intervenție, armata, și nu numai, sunt pregatite pentru vizita Papei Francisc in Romania, susține Romania TV. Cu doua saptamani inainte de vizita oficiala elicoptere ale Ministerului Afacerilor Interne survoleaza traseele…

- Vizita apostolica in Romania a Papei Francisc se va desfasura in perioada 31 mai - 2 iunie, la Bucuresti, Sumuleu Ciuc, Iasi si Blaj, a informat, luni, Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, Suveranul Pontif se va afla la Bucuresti pe 31 mai, la Sumuleu Ciuc si la Iasi pe…