Papa Francisc a ajuns la Blaj In urma cu puțin timp delegația oficiala cu Papa Francisc a ajuns la Blaj. Inainte de intrarea in localitate, Suveranul Pontif a fost transferat in papamobil pentru ca Papa sa poata saluta lumea prezenta pe traseu, dar și pe Campia Libertații. La sosirea in Blaj, Papa Francisc a urcat in papamobil, fiind aclamat de localnici si pelerini. Suveranul Pontif a salutat credinciosii, timp in care Corala Catolica de la Biserica Greco-Catolica Sf. Petru din Brasov interpreta "Cantec pentru episcopii martiri". Comitetul Interministerial pentru Securitate "Vizita Papa Francisc 2019" a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cea de-a treia zi a vizitei in Romania, Papa Francisc va merge la Blaj pentru Liturghia de Beatificare a celor șapte Episcopi greco-catolici martiri in timpul regimului comunist din Romania. Aici organizatorii evenimentului i-au pregatit suveranului pontif un jilț special. Papa Francisc va sta pe…

- In timpul vizitei de la Sumuleu Ciuc, Papa Francisc a oferit, sambata, Trandafirul de aur Sanctuarului Fecioarei Maria, unul dintre cele mai vechi si mai nobile daruri pe care suveranii pontifi le fac marilor sanctuare ale lumii. Trandafirul de aur a fost așezat de catre Papa Francis la picioarele statuii…

- Pregatirile pentru vizita Papei Francisc la Blaj se afla pe ultima suta de metri. Autoritatile au amenajat Campia Libertații, au reabilitat drumuri și parcuri, au facut aranjamente florale in culorile papale și au amenajat locuri speciale de parcare la intrarile in oras dinspre Alba Iulia, Targu Mures…

- Pentru Liturghia de Beatificare a celor șapte Episcopi greco-catolici martiri in timpul regimului comunist din Romania, pe care Sanctitatea Sa Papa Francisc o va oficia pe Campia Libertații din Blaj in data de 2 iunie 2019, s-a construit un tron arhieresc cu puternice semnificații spirituale și simbolice.…

- Pentru Liturghia de Beatificare a celor șapte Episcopi greco-catolici martiri in timpul regimului comunist din Romania, pe care Sanctitatea Sa Papa Francisc o va oficia pe Campia Libertații din Blaj in data de 2 iunie 2019, s-a construit un tron arhieresc cu puternice semnificații spirituale și simbolice.…

- In cea de-a treia Duminica din Postul Mare, a Sfintei Cruci, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit la Schitul „Inalțarea Sfintei Cruci” din Aiud. Ierarhul, inconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Sfanta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului Vasile cel…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” este partener Universitații de Arte din Targu-Mureș, care organizeaza, cu sprijinul Ministerului Educației Naționale, in perioada 1 – 8 aprilie 2019, un turneu național cu spectacolele studenților anului III – Licența – Artele Spectacolului, specializarea Actorie. Turneul…

- Sfanta și Dumnezeiasca Liturghie in ritul bizantin roman și ceremonia de beatificare a șapte episcopi greco-catolici martiri se afla in centrul agendei celei de-a treia și ultimei zile a calatoriei apostolice in Romania. Sfantul Parinte pleaca de la București cu avionul duminica, la ora 09.00, cu direcția…