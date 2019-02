Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a plecat duminica spre Emiratele Arabe Unite, unde participa luni la o intalnire interreligioasa internationala si celebreaza marti o mesa gigantica, fara precedent pentru regiune. Este primul papa din istorie care viziteaza Peninsula Arabica, transmit AFP și BBC.

- Hajime Moriyasu, antrenorul Japoniei, este aproape de o dubla istorica daca va castiga Cupa Asiei 2019, trofeul pe care l-a obtinut deja ca jucator, relateaza Reuters. Japonia va infrunta Qatar in finala Cupei Asiei 2019 din Emiratele Arabe Unite, programata vineri la Abu Dhabi. Moriyasu a castigat…

- Echipa de fotbal a Iranului a invins-o cu scorul de 3-0 pe cea a Chinei, joi, la Abu Dhabi, si s-a calificat astfel in semifinalele competitiei gazduite de Emiratele Arabe Unite, unde va primi luni replica Japoniei. Iranul, ce era mare favorita in fata Chinei, s-a impus prin golurile lui Mehdi Taremi…

- Papa Francisc va oficia prima liturghie a unui suveran pontif in Peninsula Araba in luna februarie si va vizita una dintre cele mai mari moschei din aceasta regiune a lumii, in cadrul vizitei sale la Abu Dhabi in Emiratele Arabe Unite, informeaza Reuters, relateaza Agerpres.Un program al calatoriei…

- Oficialii echipei din Abu Dhabi, Al Wahda, au confirmat despartirea de tehnicianul roman, Laurentiu Reghecampf. Arabii au ales sa scrie, pe pagina oficiala de Twitter, un mesaj in limba romana pentru Reghe. Cei din conducere i-au multumit fostului antrenor al FCSB-ului, dar au explicat...

- Constantin Popovici a caștigat medalia de argint, sambata, la Cupa Mondiala de sarituri in apa de la mare inalțime, desfașurata la Abu Dhabi, in Emiratele Arabe Unite, informeaza Radio Romania Actualitați.Cu un total de 424,65 de puncte, Popovici a avut cu aproape 7 puncte mai puțin decat…