Papa Francisc a ajuns în Bulgaria. De la cine a primit INTERZIS Papa Francisc a fost intampinat duminica dimineata pe aeroportul din Sofia de premierul Boiko Borisov si patru copii imbracati in costume populare. Papa Francisc a primit daruri Papa Francisc a primit daruri

Premierul bulgar i-a multumit Papei pentru ca a acceptat sa-i viziteze tara, iar primele cuvinte ale Papei au fost: "Ma rog realmente pentru pace". Tot pe aeroport a avut loc traditionalul schimb de cadouri, prilej cu care Papa a primit intre altele o icoana a Sfintilor Chiril si Metodiu si iaurt bulgaresc. Suveranul Pontif a fost condus apoi la palatul prezidential, unde a fost intampinat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

