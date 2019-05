Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Protecție și Paza precizeaza ca papamobilul romanesc, conceput la uzina Dacia, va fi folosit sambata, in cadrul vizitei Papei Francisc la Miercurea Ciuc. Papa Francisc a ajuns vineri in Romania, iar in Capitala a fost transportat cu o Dacia Logan și un papamobil Isuzu."Așa cum…

- Papamobilul pentru vizita Sanctitații sale Papa Francisc in Romania a fost conceput de uzina Dacia și SPP, in urma unei analize riguroase, informeaza reprezentanții SPP. Automobilul a fost deja vazut și agreat de Suveranul Pontif, echipa SPP fiind primita in aprilie, la Vatican, transmite Mediafax.Papamobilul…

- Toate structurile Serviciului Roman de Informații și serviciile de intervenție, armata, și nu numai, sunt pregatite pentru vizita Papei Francisc in Romania, susține Romania TV. Cu doua saptamani inainte de vizita oficiala elicoptere ale Ministerului Afacerilor Interne survoleaza traseele…