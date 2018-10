Episcopi din intreaga lume se aduna astazi la Roma pentru a incepe un sinod dedicat integral tinerilor in momentul in care Biserica se confrunta cu o criza existentiala agravata de scandaluri privind abuzurile sexuale ale clericilor. Potrivit datelor oferite la conferinta de presa, la adunarea sinodala participa in acest n 267 de Parinti sinodali. Printre […] Papa deschide Sinodul tinerilor la Vatican is a post from: Ziarul National