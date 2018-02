Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care detin animale de companie reusesc sa gestioneze cu mai mult succes afectiunile mintale de care sufera, conform unui studiu publicat miercuri de trei universitati din Marea Britanie, citat de agentia Xinhua. In cadrul primei analize sistematice a dovezilor existente, o echipa…

- Un nou miracol la celebrul loc de pelerinaj de la Lourdes, din Franta. O calugarita care se deplasa doar cu ajutorul unui carucior cu rotile s-a vindecat dupa decenii intregi de probleme grave la coloana. Bernadette Moriau a avut probleme de sanatate de cand s-a nascut.

- Aproximativ 450 de mii de europeni se imbolnavesc anual de cancer colorectal, iar peste 230 de mii iși pierd viața din cauza acestei afecțiuni, informeaza doctorulzilei.ro. Pentru a stopa aceasta crestere a celor care se inbolnavesc, specialistii vin cu cateva sfaturi.

- Durerile de spate semnalizeaza existenta unor probleme grave de sanatate, care pot sa ne afecteze musculatura, ligamentele, articulatiile, oase sau rinichii. Pot sa apara sub forma unui junghi puternic, iar mai tarziu ca o durere insotita de amorteala.

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom.

- Ministrul Sanatatii a mentionat ca cei afectati de reducerile salariale sunt cei din aparatul central, nu medicii. "3 % cu probleme, dar nu cu probleme mari. Pentru consilieri, salariile vor scadea cu aproximativ 23%. Consilierii la cabinetul demnitarului trebui sa aiba acelasi salariu. Ajustarea…

- Intre 2013 si 2015, pe aeroportul din Otopeni nu au fost facute investitii, desi a fost alocat un buget de pana la 268 de milioane de lei, se arata intr-un raport finalizat in octombrie anul trecut. Documentul ar fi ajuns la ministrul Tranporturilor de la acea vreme, Felix Stroe, dar nu a fost facut…

- Marcel Pavel a ajuns de urgenta la medicul stomatolog, unde a fost supus unei interventii chirurgicale complicata. Motiv pentru care artistul a fost nevoit sa intre intr-o pauza fortata si sa renunte, pentru o perioada, la concerte. A

- Veste imensa pentru consumatorii de cafea. Aceasta este o adevarata minune pentru sanatate. Consumul regulat al acesteia ne scapa de mai multe boli extrem de grave. Te-ai gandit vreodata la cana ta zilnica de cafea ca la un elixir de sanatate si nu doar ca la o sursa de placere si energie?Probabil…

- Traian Basescu a fost intrebat, vineri, la Sinaia, cum comenteaza decizia guvernantilor in ceea ce priveste formularul 600. “Prosti ca noaptea, ce sa spun, daca nu s-au putut gandi ca acest formular 600 creeaza probleme, iar renuntarea la el creeaza probleme mai mari. Si o sa va spun de ce.…

- Castigatorul Eurovision 2017 a suferit un transplant de inima Salvador Sobral a castigat anul trecut concursul Eurovision, aducand marele trofeu acasa, in Portugalia. Tanarul solist se confrunta cu grave probleme de sanatate. S-a spus ca ar fi fost la un pas de moarte si avea nevoie urgenta de transplant…

- Mirabela Dauer trece prin momente dificile. Cunoscuta artista a ajuns de urgenta la spital, iar starea ei de sanatate nu e deloc asa cum si-ar dori. Medicii nu i-au dat vesti bune, motiv pentru care au decis sa ii scoata un rinichi.

- Celine Dion trece, de doi ani, printr-o perioada dificila și se pare ca problemele artistei nu par sa se sfârșeasca prea curând. Aceasta sufera de o infecție puternica în gât, de natura sa-i afecteze corzile vocale.

- Presedintele american Donald Trump a acuzat sambata opozitia democrata ca ii pune pe "imigrantii ilegali" inaintea armatei si a securitatii frontierelor, dupa inchiderea partiala a activitatilor guvernului ("shutdown") dupa ce republicanii si democratii nu au reusit sa ajunga in Congres la un acord…

- Nicoleta Luciu a renuntat la emisiunea“Asia Express” dupa ce a efectuat cateva analize medicale ce erau obligatorii. Rezultatele nu au fost imbucuratoare, vedeta fiind nevoita sa se retraga din show.

- Fosta iubita a lui Mel Gibson, cantareata de origine rusa Oksana Grigorieva, afirma ca sufera de tulburari de stres post-traumatic ca rezultat al violentei domestice la care a fost supusa in relatia cu actorul american, scrie adevarul.ro.

- Guvernul spaniol a respins vineri posibilitatea ca fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont sa conduca regiunea din exilul autoimpus la Bruxelles si a subliniat ca Madridul va contesta in justitie orice incercare in acest sens, informeaza Reuters. Separatistii catalani au convenit miercuri…

- Sistemul informatic medical functioneaza din nou cu sincope, de trei zile. Medicii de familie nu pot valida retetele si sunt nevoiti sa piarda timp in fata calculatorului. „Suntem foarte suparati pentru ca nu putem sa ne desfasuram o activitate normala”, afirma un medic, citat de Didgi24.ro. Sistemul…

- Oana Roman trece iar prin momente grele, dupa ce a ajuns zilele trecute cu fetita ei la spital, acum a avut nevoie din nou de ajutorul medicilor. De aceasta data, ea este cea care acuza probleme de sanatate si nu se simte bine deloc.

- Horoscop 14 ianuarie 2018: Cuadratura Soare-Uranus poate avea efecte neplacute si surprinzatoare, manifestate mai ales prin iritabilitate și certuri. Starea de nervozitate indusa de acest aspect astral crește semnificativ riscul accidentelor.

- Celebra jucatoare de tenis, care a devenit mama pe 1 septembrie 2017, a dezvaluit recent intr-un interviu ca a fost la un pas de moarte cand i-a dat naștere fiicei sale, Alexis Olympia, fiind supusa la doua intervenții chirurgicale. Serena povestește ca ritmul cardiac al bebelușului a inceput sa scada…

- Legendarul muzician britanic Eric Clapton, in varsta de 72 de ani, a declarat intr-un interviu ca vrea sa continue sa lucreze, dar este dificil pentru el, pentru ca auzul ii este afectat.Citeste si: Atac FARA PRECEDENT la adresa ambasadorului Germaniei in Romania: ' Sunteti IPOCRIT si reprobabil...'…

- Casa Nationala de Sanatate a prezentat miercuri, ministrului Sanatatii, Florian Bodog, mai multe propuneri de solutionare a unor probleme semnalate de medicii de familie. Acestea vin in contextul protestelor din ultimele zile, in care furnizorii de servicii medicale primare au refuzat sa incheie contracte,…

- Kim Jong-Un ar avea probleme grave de sanatate. Cel puțin asta susține un profesor sud-coreena, care a ajuns la aceasta concluzie dupa ce a ascultat discursul de Anul Nou al liderului de la Phenian. Potrivit acestuia, Kim Jong-un are probleme cu rinichii, noteaza The Telegraph.

- Amuzamentul Oanei Lis intotdeauna a fost gustat de admiratorii sai, iar de data aceasta a facut un live pe retelele de socializare, in timp ce se afla la coafor. Nu doar ca s-a distrat de minune, dar sotia fostului edil al Capitalei a folosit lipitorile pentru a face glume pe seama lui.

- Adriana Bahmuteanu nu mai lucreaza la Antena Stars. Vedeta a facut chiar ea anuntul pe pagina de Facebook, unde a explicat ca a incetat colaborarea cu postul de televiziune din Baneasa, unde lucra de multi ani. Bruneta si-a motivat decizia printr-un mesaj pentru fanii sai.

- Majoritatea medicilor de familie au deja contracte cu Casele de Asigurari Florian Bodog, ministrul sanatatii Sursa foto: florianbodog.wordpress.com. Majoritatea medicilor de familie din tara au semnat actele aditionale la contractul-cadru, însa în continuare exista colegi…

- Grave acuzații facute de deputatul Emanuel Ungureanu, la adresa lui Alexandru Arșinel. Vicepreședintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților, cel de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, susține ca actorul Alexandru Arșinel a beneficiat de un transplant de rinichi in mod preferențial.…

- Actorul de comedie Costi Dita (37 de ani), cunoscut pentru rolul lui Giani din „Las Fierbinti“, a anuntat ca nu mai poate lua parte la cele trei show-uri de stand-up comedy, pe care urma sa le sustina alaturi de Mihai Bobonete, Adrian Vancica si Mihai Rait in zilele de 18, 19 si 20 decembrie la Sala…

- Unul dintre cei mai indragiti interpreti de muzica populara de la noi din tara se confrunta, zilele acestea, cu serioase probleme de sanatate. Artistul se pare ca a fost urmarit de ghinion in ultima deplasare din strainatate.

- Senatorul american John McCain, care sufera de un grav cancer cerebral, s-a internat in spital miercuri, in apropiere de Washington, pentru ingrijiri medicale dupa "efecte secundare normale" ale tratamentului sau, a informat biroul sau, informeaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: ULTIMA…

- Raluca Badulescu arata de-a dreptul spectaculos acum, insa atunci cand a decis sa scape de kilogramele in plus nu a fost vorba doar despre aspect, ci și despre probleme grave de sanatate cu care se confrunta. In urma cu ani, Raluca Badulescu avea peste o suta de kilograme și era total diferita fața…

- Intentia este de a asigura supravietuirea programului si dincolo de acest deceniu, au declarat pentru Reuters mai multe surse din industria aeronautica. Cel mai mare avion de pasageri din lume, cu pana la 544 de locuri, Airbus A380 a fost lansat in 2007 insa in prezent viitorul sau este sub…

- Fostul președinte al țarii, Ion Iliescu, are probleme mari de sanatate. Acesta nu a fost prezent nici la Parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf, deoarece il dor picioarele și evita sa se afișeze public. Ion Iliescu prezinta dureri la nivelul picioarelor, avand mari probleme de sanatate. Acesta…

- Ion Iliescu ar avea probleme de sanatate. Potrivit Romania TV, fostul președinte in varsta de 86 de ani s-ar deplasa destul de greu, acesta reușind sa iasa din casa doar de cateva ori din casa pe saptamana. Absența lui Ion Iliscu a fost semnalata la parada de 1 Decembrie, anc cand nu s-a…

- Lamaile au o multitudine de beneficii pentru sanatate. Flavonoidele din sucul de lamaie conțin antioxidanți, acesta fiind motivul pentru care aceste fructe sunt folositoare atunci cand vine vorba de sanatate. Compușii regasiți in coaja de lamaie au puterea de a stimula sistemul imunitar, de a normaliza…

- Copiii cu grave probleme de sanatate care frecventeaza Complexul de Servicii Comunitare Huși, impreuna cu parinții, și-au dat intalnire cu reprezentanții instituției la Biblioteca Municipala. Cu aceasta ocazie, cei mici s-au jucat și au primit cadouri de la Moș Nicolae, iar cei mari au primit consiliere…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a dezvaluit un episod incredibil petrecut in timpul meciului cu Sepsi de luni, in care "feroviarii" s-au impus cu 2-0. "Bursucul" a povestit ca mijlocașul Ovidiu Hoban s-a simțit extrem de rau in timpul meciului, solicitandu-i sa fie inlocuit. "Hoban a venit la…

- Mariah Carey trebuia sa inceapa pe data de 17 noiembrie seria concertelor de Craciun, insa, cu parere de rau, artista și-a anunțat fanii ca turneul va fi amanat pana, cel mai devreme, 2 decembrie. Turneul sau All I want for Christmas is you, organizat cu ocazia sarbatorilor de iarna, urma sa aduca pe…

- Educatia pentru sanatate trebuie sa inceapa inca de la gradinita. Stilul de viata sanatos deprins inca de mic reprezinta calea catre o viata ferita de multe boli la varsta adulta, atrag atentia medicii nutritionisti.

- Guvernul va acorda ajutoare de urgența in suma totala de 250.800 de lei pentru sprijinirea a 70 de familii si persoane singure afectate de incendii, fenomene hidrometeorologice periculoase ori probleme grave de sanatate ce pot conduce la riscul de excluziune sociala.Hotararea aprobata in ședința…

- La nici un an de la operatia de marire a bustului, pe care a facut-o în mare secret, Andreea Antonescu începe sa vada ca implanturile de silicon parca nu mai stau la locul lor.

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) este acuzata ca „intarzie nepermis de mult" includerea pe lista tratamentelor compensate a unui nou medicament destinat bolnavilor de cancer....

- Mariah Carey se confrunta cu grave probleme de sanatate.Vedeta a fost nevoita sa isi anuleze concertele de Craciun. Vestea trista a fost data chiar de ea. Citez: "Chiar la timp pentru sezonul cadourilor, se pare ca am primit și eu un cadou. O minunata infecție a cailor respiratorii superioare

- Regimul Dukan, bazat, in principal, pe produse hiperproteice, a ajutat multe vedete sa scape de kilogramele in plus. In Romania au fost mai multe vedete care l-au urmat si au reusit sa slabeasca spectaculos, cum ar fi Luminita Anghel sau Bodo, dar si artisti precum Nico sau Diana Matei care au ajuns…