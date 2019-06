Paolo Fonseca este noul antrenor al AS Roma. Ce salariu va avea portughezul

Stiri pe aceeasi tema

- Este oficial, FC Sevilla are un nou antrenor. Formatia andaluza a fost preluata de Julen Lopetegui.Fostul selectioner al Spaniei l-a inlocuit pe banca tehnica pe Joaquin Caparros. Antrenorul in varsta de 52 de ani se intoarce in La Liga dupa o pauza de aproximativ noua luni.

- Cristiano Ronaldo, 34 de ani, ar putea pleca dupa un sezon de la Juventus și ar putea ajunge la FCSB. Presa din Italia scrie azi ca PSG prgatește transferul verii și il vrea pe Cristiano Ronaldo. Francezii ar oferi 140 de milioane de euro pentru a-l aduce pe lusitan, iar acestuia i-ar oferi un salariu…

- Ramas fara echipa din luna martie a acestui an, tehnicianul italian, Walter Zenga, asteapta sa vina ofertele. Antrenorul, care a pregatit-o ultima data pe formatia Venezia din Serie B din Italia, a declarat, in exclusivitate pentru ProSport, ca "nu m-a cautat nimeni din Romania", potrivit mediafax.Citește…

- Antrenorul formatiei Liverpool, Jurgen Klopp, a declarat, miercuri seara, ca jucatorii sai au evoluat foarte bine în meciul cu FC Barcelona, pierdut cu scorul de 0-3, în turul semifinalelor Ligii Campionilor, scrie News.ro."Noi am facut un meci foarte bun. Am pus multe probleme…

- Doru Isac, 56 de ani, fost antrenor la naționala U19 a Romaniei in 2014, a fost numit director tehnic al naționalei de fotbal a Indiei. Craioveanul Doru Isac va incasa un salariu de 10.000 de euro lunar, romanul fiind considerat omul care a venit cu cel mai convingator plan de dezvoltare al fotbalului…

- Real Madrid U19 a fost eliminata de Hoffenheim U19, scor 2-4, in sferturile de finala ale UEFA Youth League. „Sfertul" disputat pe tara nemțesc a inceput abrupt. Max Geschwill, mijlocaș in varsta de 17 ani, a deschis scorul in minutul 9. Elvețianul Filip Stojilkovic (19 ani) a facut 2-0 pentru Hoffenheim…

- Formatia feminina de baschet CS Phoenix-Stiinta Constanta va evolua, sambata, 30 martie, de la ora 16.30, impotriva echipei CSM Satu Mare, in faza semifinala a Final Four-ului Cupei Romaniei, ce se desfasoara la Sfantu Gheorghe. Jucatoarele de pe litoral, antrenate de Predrag Stanojcic si Volha Tamargeanu,…

- Enterfire vor deschide concertul Bullet for my Valentine de la Bucuresti, de pe 8 Aprilie. Formatia din Londra a lansat de curand albumul ‘Slave of time’ iar de pe acest prim material au ales sa filmeze un clip pentru piesa ‘A thousand voices’. Acesta va fi disponibil de pe data de 4 Aprilie, insa avem…