Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Disciplina a ligii elene a sanctionat, joi, echipa PAOK Salonic cu pierderea la masa verde a meciului cu AEK Atena si deducerea a trei puncte din cele acumulate de formatia antrenata de Razvan Lucescu in acest sezon si inca doua in campionatul viitor.

- Comisia de Disciplina a ligii elene a sanctionat, ieri, echipa PAOK Salonic cu pierderea la masa verde a meciului cu AEK Atena, intrerupt si marcat de incidente dupa anularea unui gol in prelungiri, si deducerea a trei puncte din cele acumulate de formatia antrenata de Razvan Lucescu in acest sezon…

- PAOK Salonic și-a aflat pedeapsa dupa incidentele de la jocul cu AEK Atena. Adio, titlu! Pistolarul Savvidis are o interdicție de trei ani pe stadioane! PAOK Salonic, echipa antrenata de romanul Razvan Lucescu, și-a luat adio de la titlul de campioana la care visa de 33 de ani. Federația greaca a anunțat…

- Comisia de Disciplina a ligii elene a sanctionat, joi, echipa PAOK Salonic cu pierderea la masa verde a meciului cu AEK Atena, intrerupt si marcat de incidente dupa anularea unui gol in prelungiri, si deducerea a trei puncte din cele acumulate de formatia antrenata de Razvan Lucescu in acest sezon…

- Razvan Lucescu (49 de ani) isi poate lua adio de la visul de a deveni campion al Greciei. PAOK Salonic, echipa pregatita de antrenorul roman, a fost sancționata aspru de Comisia de Disciplina, dupa evenimentele de la derby-ul cu AEK Atena.

- Patronul echipei PAOK Salonic, antrenata de românul Razvan Lucescu, a primit interdictia de a mai intra pe stadioane timp de trei ani, în urma incidentelor care au avut loc la derby-ul cu AEK Atena, disputat luna aceasta în campionatul Greciei.

- Patronul echipei PAOK Salonic, antrenata de romanul Razvan Lucescu, a primit interdictia de a mai intra pe stadioane timp de trei ani, in urma incidentelor care au avut loc la derby-ul cu AEK Atena, disputat luna aceasta in campionatul Greciei, a anuntat, joi, Liga elena de fotbal, citata de AFP. Liga…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a fost sancționata dur de Comisia de Disciplina din Grecia, dupa evenimentele de la partida cu AEK Atena. Oficialii eleni au decis ca formația antrenata de Razvan Lucescu sa piarda partida cu AEK la masa verde, scor 3-0, sa fie depunctata cu inca 3…

- In aceasta seara, Curtea de Arbitraj Sportiv a Federatiei de Fotbal din Grecia a luat decizia finala in cazul PAOK - Olympiakos, meci abandonat inainte de fluierul de start dupa ce antrenorul oaspetilor a fost lovit din tribuna de o rola de hartie. Dupa ce PAOK a fost depunctata cu 3 puncte, a pierdut…

- Campionatul din Grecia este oprit de trei saptamani si va incepe in acest weekend, iar lumea fotbalului de acolo asteapta in cursul acestei saptamani primele decizii cu privire la evenimentele care au atras decizia Guvernului de a suspenda competitia. In prima faza, PAOK Salonic si AEK Atena vor…

- Superliga greaca de fotbal se va relua in weekendul 30-31 martie. Timp de 3 saptamani nu s-a jucat fotbal, dupa ce patronul celor de la PAOK Salonic a intrat pe teren cu pistolul, in derby-ul cu AEK Atena. Inca nu s-a luat vreo decizie impotriva clubului pe care Razvan Lucescu il antreneaza, insa presa…

- Super Liga din Grecia a incheiat astazi, dupa audieri care au tinut circa cinci ore, prima etapa a judecatii cazului PAOK - AEK. Decizia a fost amanata pentru miercuri, totul dupa ce cele doua cluburi au cerut timp sa analizeze si sa raspunda la declaratia facuta de Georgios Kominis, arbitrul intalnirii…

- Asociatia Cluburilor Europene (ECA) a suspendat provizoriu echipa greaca PAOK Salonic, antrenata de romanul Razvan Lucescu, in urma incidentelor petrecute duminica, la derby-ul cu AEK Atena, cand presedintele clubului din Salonic, Ivan Savvidis, a intrat pe teren avand asupra sa un pistol, informeaza…

- Presedintele clubului elen de fotbal PAOK Salonic, influentul om de afaceri eleno-rus Ivan Savvidis, si-a prezentat marti "scuze" dupa ce a trimis fotbalul din Grecia intr-o noua postura nefavorabila intrerupand duminica meciul de la Salonic cu AEK Atena, cu arma la brau, eveniment care a determinat…

- Asociatia Cluburilor Europene (ECA) a suspendat provizoriu echipa greaca PAOK Salonic, antrenata de romanul Razvan Lucescu, in urma incidentelor petrecute duminica, la derby-ul cu AEK Atena, cand presedintele clubului din Salonic, Ivan Savvidis, a intrat pe teren avand asupra sa un pistol, informeaza…

- Este prima decizie dupa incidentul violent de la finalul partidei PAOK si AEK Atena, cand Ivan Savvidis, patronul lui PAOK, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a intrat pe teren cu pistolul si i-a amenintat pe arbitrii care anulasera golul echipei sale in minutul 90. Liga va fi suspendata pe o perioada…

- Ivan Savvidis, patronul clubului PAOK Salonic, antrenat de Razvan Lucescu, a uluit o lume intreaga dupa ce a intrat in teren purtand un pistol la brau si strigand „esti mort“ catre arbitru. Cautat de Politia Greaca, acest multimilionar de 58 de ani nu va fi usor de gasit.

- Proprietarul clubului elen de fotbal PAOK Salonic, omul de afaceri greco-rus Ivan Savvidis, si-a marti "scuze" pentru ca a patruns pe teren înarmat, duminica, întrerupând astfel meciul cu AEK Atena, fapt care a dus la suspendarea

- Ivan Savvidis, patronul clubului PAOK Salonic, a dat publicitatii un comunicat prin intermediul site-ului oficial al echipei antrenate de Razvan Lucescu, in care isi cere iertare pentru reactia avuta la finalul meciului AEK Atena. Savvidis, care a intrat pe teren inarmat, a precizat ca nu a amenintat…

- Proprietarul clubului elen de fotbal PAOK Salonic, omul de afaceri greco-rus Ivan Savvidis, si-a marti "scuze" pentru ca a patruns pe teren inarmat, duminica, intrerupand astfel meciul cu AEK Atena, fapt care a dus la suspendarea campionatului Greciei. "Vreau sa-mi prezint scuze suporterilor…

- Președintele lui PAOK, Ivan Savvidis, cel care a amplificat incidentele de la meciul PAOK - Atena, cand a intrat cu un pistol pe teren, a oferit primul punct de vedere oficial dupa evenimentele agitate care au tulburat in ultimele zile lumea fotbalului elen. ...

- Presa din Grecia noteaza ca arbitrul meciului PAOK Salonic - AEK Atena a scris in raportul de joc ca intalnirea a fost intrerupta la scorul de 1-0. Meciul a fost suspendat dupa ce Fernando Varela, fostul jucator al Stelei, a marcat, insa arbitrul a anulat golul pe motiv pe ofsaid, dupa ce s-a consultat…

- Antrenorul echipei PAOK Salonic, Razvan Lucescu, i-a luat apararea patronului clubului, Ivan Savvidis, care a intrat pe teren inarmat la meciul cu AEK Atena, intrerupt in urma unor incidente."Golul a fost validat 3-4 minute, dupa care au fost proteste vehemente ale celor de la AEK si s-a lasat…

- Initial golul a fost validat, dar asistentul a intervenit si i-a comunicat centralului ca a fost ofsaid. Ivan Savvidis, patronul lui PAOK Salonic, nu a mai suportat tensiunea, a intrat pe teren si i-ar fi spus arbitrului ”ești mort”. El a fost surprins avand asupra lui un pistol, pentru care are…

- Guvernul de la Atena a decis, luni, suspendarea pe termen nelimitat a campioantului de fotbal din Grecia, dupa incidentele de la meciul dintre PAOK Salonic (antrenata de Razvan Lucescu) si AEK Atena, meci întrerupt în minutul 90, dupa ce reusita lui Varela a

- Antrenorul echipei PAOK Salonic, Razvan Lucescu, a marturisit, luni, ca este alaturi de finantatorul clubului, Ivan Savvidis, precizand ca patronul si-a dorit mereu ca titlul sa fie decis pe teren, nu la comisii.

- Campionatul Greciei a fost suspendat in urma violențelor, a anunțat Secretarul de stat pentru Sporturi, Georgios Vasiliadis. Decizia a fost luta in urma violențelor aparute in meciul dintre PAOK Salonic si AEK Atena. Incidentele de la meciul dintre PAOK Salonic si AEK Atena au dus la suspendarea Campionatului…

- Poliția a emis un mandat de arestare pe numele patronului lui PAOK Salonic, Ivan Savvidis, dupa ce a acesta a intrat cu pistolul pe teren, la sfarșitul meciului cu AEK Atena.Presa din Grecia noteaza ca arbitrul meciului PAOK Salonic - AEK Atena a scris in raportul de joc ca intalnirea a fost…

- PAOK - AEK, derby-ul pentru primul loc, s-a incheiat inainte de fluierul final. Un gol al lui Fernando Varela din minutul 90 a fost mai intai validat, apoi anulat de arbitrii intalnirii, lucru care a declansat haosul. Ivan Savvidis, patronul lui PAOK, a intrat pe teren si a urlat la fotbalisti sa…

- Scene incredibile s-au petrecut, duminica seara, in Grecia. Suparat pe arbitru, patronul celor de la PAOK Salonic, Ivan Savvidis, a patruns pe teren dupa ce golul lui Varela a fost anulat. Garzile sale de corp l-au oprit pe finatatorul lui PAOK, in momentul in care acesta a luat-o la fuga spre o persoana…

- Patronul gruparii PAOK Salonic, Ivan Savvidis, a intrat pe teren la finalul meciului cu AEK Atena, avand un pistol la cureaua pantalonilor. El a patruns in teren dupa ce arbitrul a anulat golul marcat de Varela in minutul 90.Dupa ce oficiali de la PAOK si fani au protestat fata de anularea…

- Alt scandal pentru Razvan Lucescu. Derby-ul PAOK – AEK Atena a fost intrerupt cu cateva minute inainte de final, la scorul de 0-0. Arbitrul a pus capat partidei, din cauza incidentelor produse dupa anularea pe motiv de ofsaid a unui gol marcat de PAOK Salonic, in prelungiri, prin Varela. Meciul PAOK…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, disputa in aceasta seara un derby vital in economia luptei la titlu. PAOK primește vizita lui AEK Atena, ocupanta primului loc din Grecia. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT&VIDEO pe GSP.ro. ...

- Comisia de Apel a Federatiei Elene de Fotbal a decis ca PAOK Salonic va primi inapoi cele trei puncte care i-au fost luate prin prima decizie ca urmare a incidentelor de la meciul cu Olympiacos. De asemenea, PAOK Salonic nu va mai juca fara spectatori, asa ca fanii au luat cu asalt casele de bilete…

- Comisia a mentinut insa pierderea meciului cu Olympiacos la masa verde si amenda de 30.000 de euro. PAOK anunta ca va contesta si aceasta decizie. Dupa hotararea Comisiei de apel, PAOK urca pe locul 2, cu 52 de puncte, dupa 24 de etape. AEK e lider, cu 54, iar Olympiacos este pe locul 3, cu 50 de puncte.…

- Comisa de apel a Federatiei Elene de Fotbal a anulat cele trei puncte retrase echipei PAK Salonik, antrenata de Razvan Lucescu, dupa incidentele de la meciul cu Olympiacos Pireu. Mai mult, formatia din Salonic va putea juca, duminica, derbiul cu AEK Atena, cu spectatori in tribunele arenei Toumbas.Comisia…

- Comisia de Apel a Federatiei Elene de Fotbal a anulat duminica dimineata sa anuleze penalizarea de trei puncte dictata impotriva echipei PAOK Salonic, antrenata de romanul Razvan Lucescu, in urma incidentelor petrecute pe 25 februarie la derby-ul cu Olympiakos Pireu, transmite AP. Inaintea…

- Gruparea PAOK Salonic va contesta sanctiunile decise luni de Comisia de Disciplina a ligii din Grecia ca urmare a incidentele care au dus la nedisputarea partidei cu Olympiacos. Potrivit novasports.gr, presedintele clubului, Ivan Savvidis, care urma sa faca o deplasare in afara Greciei, si-a schimbat…

- PAOK Salonic și-a aflat pedeapsa, in urma incidentelor care au dus la anularea derby-ului cu Olympiacos Pireu, de duminica trecuta. Verdictul Comisiei de Disciplina din Grecia a fost drastic: echipa antrenata de Razvan Lucescu a pierdut meciul cu 0-3 la masa verde, a fost penalizata…

- De asemenea, Comisia de Disciplina a Ligii Profesioniste din Grecia a amendat clubul din nordul Greciei cu 30.000, iar PAOK va trebui sa joace doua meciuri pe teren propriu fara spectatori. PAOK are dreptul sa faca apel la decizia de luni. Comisia care a analizat cazul a considerat ca PAOK Salonic,…

- Formatia AEK Atena este noul lider al campionatului din Grecia, dupa ce a castigat, duminica, partida disputata pe teren propriu, cu Panionios, cu scorul de 1-0 (1-0), in etapa a XXIV-a.Golul a fost marcat de croatul Marko Livaja, in minutul 21, anunța News.ro. In urma acestui rezultat,…

- PAOK Salonic, formația antrenata de Razvan Lucescu, disputa in aceasta seara derby-ul de foc al Greciei cu Olympiakos Pireu. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. livede la 18:30, PAOK Salonic - Olympiakos PireuClick AICI pentru liveTEXT Meciul e extrem de important in contextul…

- Fanii lui PAOK Salonic au luat cu asalt casele de bilete inaintea derby-ului cu Olympiakos. Partida se joaca duminica, de la ora 19:30. PAOK Salonic este aproape de a caștiga al 3-lea titlu de campioana din istorie. Formația antrenata de Razvan Lucescu este lider in Grecia cu un avans de doua puncte…

- AEK Atena s-a apropiat la doua puncte de PAOK Salonic. Vlad Morar, gol pentru Panetolikos. Meciul AEK Atena – Xanthi Skoda, disputat duminica, s-a terminat cu scorul de 4-0. Au marcat Ognjen Vranjes (5, 19, 33) și Anastasios Bakesetas (44). Dupa 22 de etape, AEK Atena are 50 de puncte. Lider este PAOK,…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Lamia, intr-un meci din etapa a XXII-a a campionatului Greciei.Golurile au fost marcate de Pelkas (56) si Mauricio (62), anunța News.ro. PAOK Salonic este lider in clasament,…

- PAOK Salonic merge "ceas" in Grecia și a reușit azi cea de-a 15-a victorie consecutiva in toate competițiile. Azi, formația lui Razvan Lucescu a invins-o pe Lamia, ocupanta locului 13, scor 2-0. Pekas și Mauricio au marcat pentru PAOK. Formația romanului conduce clasamentul, avand 52 de puncte, cu 5…

- PAOK Salonic castigase si prima mansa, de pe teren propriu, cu scorul de 2-0. In mansa retur, Yevgeniy Shakhov (30'), Jose Canas (67') si Efthymios Koulouris (79') au marcat golurile lui PAOK, in timp ce pentru gazde a punctat Theodoros Vasilakakis, in minutul 54.Formatia lui Razvan Lucescu…

- Incidentele de la meciul Olympiakos - AEK Atena, 1-2, ar putea avea consecințe dure pentru campioana ultimelor 7 sezoane din Grecia. Dupa ce fanii gazdelor au patruns pe teren, asaltand poliția cu torțe, bare de fie și scaune rupte din tribune, Olympiakos va primi o amenda mare, dar nu numai atat: risca…

- Razvan Lucescu a urcat pe primul loc in Grecia cu un gol marcat din penalty, in minutul 87. Echipa de fotbal PAOK Salonic, formația fostului selecționer al Romaniei, a caștigat astazi, in deplasare, 1-0 cu Panaitolikos (locul 12 din 16). A decis reușita lui Aleksandar Prijovic, de la punctul cu var,…

- Bogdan Stancu, la PAOK Salonic! Razvan Lucescu il dorește pe ”Motan” in Grecia, anunta site-ul futbolarena.com. In varsta de 30 de ani, Bogdan Stancu evolueaza in prezent la Bursaspor si a inscris 4 goluri in 17 partide in acest sezon, fiind titular in toate partidele. Conform presei din Turcia, PAOK…