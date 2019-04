Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu, 50 de ani, este la primul succes uriaș din cariera. Este la doar un punct sa devina oficial campion, in premiera pentru el, cu o echipa din strainatate. Reporterul GSP Eduard Apostol se afla in Salonic, de unde trimite cele mai noi informații despre formația lui Razvan Lucescu și atmosfera…

- Ce puncte de interes ai trece atunci cand ajungi la Salonic, un pit stop obligatoriu spre Insulele Ionice in timpul vacanței? Reporterul GSP Eduard Apostol se afla in Salonic, de unde trimite cele mai noi informații despre formația lui Razvan Lucescu și atmosfera din oraș Turnul Alb dupa plimbarea pe…

- PAOK Salonic joaca azi, de la ora 19:00, pe teren propriu cu Levadiakos. Romanul are nevoie de un singur punct pentru a-și adjudeca primul titlu din postura de antrenor. Reporterul GSP Eduard Apostol se afla in Salonic, de unde trimite cele mai noi informații despre formația lui Razvan Lucescu și atmosfera…

- Simona Halep se lupta cu Caroline Garcia in meciul 3 al semifinalei Fed Cup dintre Franța și Romania. Tot astazi, Razvan Lucescu are cel mai important meci din cariera sa de antrenor, de pana acum. Partida echipei PAOK Salonic nu este transmisa de nicio televiziune, insa corespondentul GSP Eduard Apostol…

- PAOK Salonic, formația lui Razvan Lucescu, și Levadiakos se infrunta in penultima etapa a Superligii din Grecia. Partida e duminica, de la 19:00, nu e transmisa la TV in Romania, dar poate fi urmarita liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro. PAOK Salonic are nevoie de un singur punct in ultimele doua etape…

- Maine, PAOK joaca acasa cu Levadiakos și va fi campioana matematica daca obține macar un punct. Intreg orașul Salonic se pregatește de sarbatoare! Reporterul GSP Eduard Apostol se afla in Salonic, de unde trimite cele mai noi informații despre formația lui Razvan Lucescu și atmosfera din oraș Un detaliu…

- Razvan Raț, 37 de ani, a dezvaluit la ce trebuie sa se aștepte lumea la celebrarea titlului lui Razvan Lucescu și PAOK Salonic, povestind detalii din viața sa petrecuta in Grecia. PAOK Salonic - Levadiakos, meciul ii poate aduce primul titlu de cariera lui Razvan Lucescu, este liveTEXT pe GSP.ro duminica…

- PAOK Salonic, echipa lui Razvan Lucescu, va juca duminica, de la ora 19:00, contra celor de la Levdiakos, intr-un meci din etapa a 29-a din campionatul Greciei. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO. PAOK Salonic mai are nevoie de un punct pentru a fi matematic campioana. Echipa lui Razvan Lucescu are 74…