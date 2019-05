Stiri pe aceeasi tema

- PAOK Salonic, formația lui Razvan Lucescu, joaca in ultima etapa din Grecia in deplasare la Giannina. Partida e duminica de la 19:00, nu e transmisa la TV in Romania, dar poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro. Daca nu pierde, Razvan Lucescu va intra in istoria fotbalului elen: va fi a doua formație care…

- Razvan Lucescu (50 de ani), proaspat campion cu PAOK Salonic, a petrecut sarbatorile pascale in Romania, iar azi a revenit in Grecia, unde mai are de disputat o etapa din campionat, in deplasare cu Giannina, dar și finala Cupei cu AEK Atena de pe 11 mai. ...

- Formatia AEK Atena s-a calificat, joi, in finala Cupei Greciei, faza in care va intalni echipa lui Razvan Lucescu, PAOK Salonic, potrivit news.ro.AEK Atena a castigat cu scorul de 4-0 meciul din deplasare cu Lamia, contand pentru mansa secunda a semifinalelor. In tur, AEK s-a impus cu 2-0.…

- PAOK Salonic, echipa lui Razvan Lucescu (50 de ani), s-a calificat in finala Cupei Greciei dupa meciul cu Asteras Tripolis, scor final 2-0, tur-retur. In prima manșa PAOK s-a impus cu scorul de 2-0, in timp ce azi a remizat in deplasare, scor 0-0. In finala, PAOK Salonic va intalni castigatoarea dublei…

- PAOK Salonic, formația lui Razvan Lucescu, și Levadiakos se infrunta in penultima etapa a Superligii din Grecia. Partida e duminica, de la 19:00, nu e transmisa la TV in Romania, dar poate fi urmarita liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro. PAOK Salonic are nevoie de un singur punct in ultimele doua etape…

