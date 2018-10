Stiri pe aceeasi tema

- In cursul lunii septembrie 2018, Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor precum si a municipiului Bucuresti au desfasurat 8.568 de controale in unitatile din industria agroalimentara care desfasoara activitati in domenii precum: fabricarea produselor de morarit, a painii,…

- Comunicat de presa - Asociatia Pro Democratia Asociatia Pro Democratia (APD), organizatie neguvernamentala, non-profit si neafiliata politic, s-a implicat în observarea referendumului din 6-7 octombrie 2018. APD a mobilizat aproximativ 200 de observatori (observatori fixi si echipe mobile)…

- Consiliul Concurenței a demarat licitația pentru extinderea la nivel național a platformei online 'Monitorul prețurilor', in care consumatorii pot compara in prezent doar 3.000 de produse alimentare din magazinele a șapte mari retaileri din București și Ilfov. Noul sistem, in care și-au manifestat interesul…

- Potrivit reprezentantilor Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Constanta, inspectorii sanitari veterinari care activeaza in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2018 au verificat in ultima saptamana 177 de unitati de alimentatie din Navodari, Mamaia, Eforie, Costinesti si…

- In perioada iunie-iulie 2018, Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor precum si a municipiului Bucuresti au desfasurat 18.537 de controale in unitatile din industria agroalimentara care desfasoara activitati in domenii precum: fabricarea produselor de morarit, a painii,…

- 2000 de lei este valoarea sancțiunilor aplicate de Direcția Sanitar Veterinara din județul Hunedoara, in urma controalelor efectuate in unitatile din industria agroalimentara care desfasoara activitati in domenii precum fabricarea produselor de morarit, a painii, a produselor de patiserie, a bauturilor…

- Potrivit unui comunicat al Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Constanta, inspectorii sanitar veterinari si pentru siguranta alimentelor care activeaza in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2018, au verificat in perioada 23 – 29 iulie, 187 de unitati amplasate in cele sapte…