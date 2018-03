Stiri pe aceeasi tema

- Filmul “Black Panther” a depașit pragul de un miliard de dolari incasari in cinematografele din intreaga lume, scriu ce de la BBC. Este a 5-a producție Marvel cu super-eroi care reușește aceasta performanța. Cu o distributie de actori afro-americani, in frunte cu Chadwick Boseman, “Black Panther” poarta…

- Aproape un miliard de dolari sunt necesari in acest an pentru a acoperi nevoile a circa un milion de refugiati rohingya inghesuiti in tabere suprapopulate in sud-estul Bangladeshului, a anuntat duminica un reprezentant al Organizatiei Natiunilor Unite, citat de AFP.Acest efort de 950 de milioane…

- Victimele represiunii din 13-15 iunie 1990 solicita Inaltei Curti indisponibilizarea tuturor bunurilor responsabililor pentru infractiunile contra umanitatii, in frunte cu tandemul Iliescu-Roman

- Judecatorului de Camera Preliminara de la Inalta Curte, caruia i s-a atribuit dosarul Mineriada din 13-15 iunie 1990, i se solicita instituirea unui sechestru pe toate bunurile apartinand tuturor persoanelor ca au savarsit sau favorizat infractiuni contra umanitatii in acele zile. Solicitarea a fost…

- "Black Panther", cel de-al 18-lea film din universul Marvel, cu o distributie de actori afro-americani in frunte cu Chadwick Boseman, continua sa domine box-office-ul nord-american, cu incasari de 65,7 milioane de dolari in al treilea weekend de proiectii in cinematografe si de 501,1 de milioane de…

- ArcelorMittal nu si-a schimbat planul de a investi un miliard de dolari intr-o noua linie de productie in Mexic, in pofida incertitudinilor privind Acordul de liber-schimb nord-american (NAFTA), a informat un purtator de cuvant al celui mai mare producator de otel din lume, potrivit Reuters.

- UiPath, o companie fondata in Bucuresti in 2015 de romanii Daniel Dines si Marius Tirca si care s-a specializat in ultimii ani in cea mai in voga tehnologie la nivel global - dezvoltarea de roboti software care automatizeaza procesele de lucru din companii, a devenit primul “unicorn” al industriei locale…

- Dubaiul gazduieste deja cea mai inalta cladire din lume, insule artificiale si primul hotel cu o padure tropicala. Acum are si cel mai mare parc tematic indoor din lume, denumit IMG Worlds of Adventure.

- Un singur lungmetraj va primi premiul Oscar pentru cel mai bun film la gala de duminica seara organizata de Academia de film americana, insa celelalte pelicule nominalizate la aceasta categorie au profitat din plin de publicitatea astfel dobandita si impresioneaza in box office-ul mondial, dupa ce…

- Ring este un startup creat in 2012 de un tanar antreprenor pasionat de inginerie si care produce sonerii de intrare inteligente. Firma a fost cumparata de gigantul american Amazon, iar valoarea tranzactie se vechiculeaza ca ar ajuge la circa 1 miliard de dolari. Ce face ca acest startup, care a transformat…

- Chris Tucker a confirmat ca el si Jackie Chan se vor intoarce pentru un nou episod al francizei de succes "Rush Hour", insa nu se stiu alte detalii despre cel de al patrulea film din serie, relateaza ScreenRant.com. Filmul, care relateaza aventurile detectivului James Carter si ale inspectorului…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca intentiile de cumparare a monedei virtuale petro totalizeaza un miliard de dolari, dupa doar doua zile de pre-vanzare, informeaza AFP.Guvernul venezuelean a lansat miercuri o oferta privata de 38,4 milioane de petro dintr-o emisiune…

- ”Black Panther”, prima producție Marvel dedicata unui super erou de culoare, a incheiat weekend-ul cu incasari de 192 de milioane de dolari, depașind estimarile de 170 de milioane. Cu aceste caștiguri, lungmetrajul se afla la mare departare de ocupantul locului 2 in box office, filmul ”Peter Rabbit” cu…

- Filmul "Pantera neagra/ Black Panther", de Ryan Coogler, s-a situat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de 192 de milioane de dolari in primele trei zile de la lansarea in cinematografe, transmite AFP.

- Achiziționarea de catre Rusia de obligațiuni de stat ucrainene a fost de fapt o schema de mituire a familiei fostului președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, in urma careia șeful statului a refuzat sa semneze acordul de asociere cu UE, a declarat fostul deputat al Dumei de Stat din Rusia, Ilia Ponomarev,…

- Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite au convenit cu ONU aspectele tehnice ale transferului sumei un miliard de dolari ca ajutor pentru Yemen, a anuntat marti purtatorul de cuvant Stephane Dujarric, citat de Xinhua. El a precizat ca din totalul respectiv 930 de milioane de dolari vor fi folosite…

- Chiar inainte de a fi lansat in cinematografe, filmul “Black Panther” de la Marvel a spart un record, devenind filmul despre care s-a vorbit cel mai mult pe Twitter din intreaga lume. Subiectul “Black panther” a strans nu mai puțin de 5 milioane tweet-uri și este pe primul loc anul acesta, fiind urmat…

- Compania Fox Film a fost data in judecata de un scenarist care sustine ca filmul „Kingsman: Serviciul secret/ Kingsman: The Secret Service” (2014) este bazat pe o lucrare a sa si nu pe benzi desenate ale Marvel. El cere plata unor daune in valoare de cel putin 5 milioane de dolari, scrie NEWS.RO,…

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a lansat joi un apel pentru colectarea unor fonduri in valoare de peste un miliard de dolari pentru a ajuta cele peste sase milioane de victime ale insurectiei gruparii jihadiste Boko Haram in nord-estul Nigeriei, relateaza AFP. Coordonatorul umanitar…

- 10. ”Padmaavat”, o superproductie bollywoodiana, despre o legendara regina hindusa care a provocat furia grupurilor radicale hinduse din India, debuteaza pe pozitia a zecea, cu incasari de 4,3 milioane de dolari in acest weekend. 9. ”Paddington 2”, continuarea…

- Filmul “Pantera neagra” va fi lansat in acest an, iar Kendrick Lamar și-a adus deja contribuția cu privire la coloana sonora a peliculei. Cu toate acestea, in playlist-ul celebrului film produs de Marvel in acest an ar mai putea aparea un nume mare. Unele dintre piese vor fi colaborari intre Kendrick…

- Lungmetrajul regizat de Christian Gudegast a generat incasari de 845.378 de lei si a fost vizionat de 41.512 de spectatori, potrivit cifrelor transmise de Cinemagia. „Jumanji: Aventura in jungla", cu Dwayne Johnson in rol principal, a coborat, dupa trei saptamani in fruntea clasamentului, pe pozitia…

- Asistența aliaților NATO, care a fost acordata Ucrainei în ultimii trei ani pentru instruirea și echiparea Forțelor Armate, a depașit un miliard de dolari, a declarat șeful Misiunii NATO în Ucraina, directorul Oficiului pentru Comunicații NATO din Ucraina, Alexander Vinnikov, transmite…

- Livrarile combinate de gaze naturale catre Ucraina ale companiilor europene precum Eni SpA sau Uniper SE vor fi mai mici cu aproximativ un miliard de dolari in acest an, dupa ce un tribunal din Stockholm a cerut Ucrainei sa reia o parte din importurile de gaze din Rusia, dupa o pauza de peste de doi…

- Arata ca o banala benzinarie cum sunt cu miile in Statele Unite. Si chiar asta si este. Ce o deosebeste de alte statii de alimentare este faptul ca aici a fost vandut biletul loto care i-a adus posesorului aproape... jumatate de miliard de dolari la ultima extragere.

- Un american din New Hampshire a castigat 560 milioane de dolari la loteria Powerball , la doua zile dupa ce un norocos din Florida castigase 450 milioane de dolari. Oficiali din cadrul loteriei au anuntat, aseara, ca este prentru prima ...

- O persoana din New Hampshire (nord-est) a castigat 560 de milioane de dolari in timp ce doua zile mai devreme un alt norocos a dat lovitura obtinand 450 de milioane de dolari in Florida.Biletul castigator din New Hampshire a fost vandut in Merrimack, un oras cu doar 25.000 de locuitori,…

- Nunta Printului Harry va aduce incasari de 680 de milioane de dolari in Marea Britanie In data de 19 mai va avea loc cea mai mediatizata nunta din ultimii sapte ani. P rintul Harry se va casatori cu Meghan Markle , iar evenimentul va atrage atentia intregii lumi, dar si incasari spectaculoase. Se preconizeaza…

- Filmul "Star Wars: The Last Jedi", al optulea lungmetraj din franciza "Razboiul stelelor", se mentine pe primul loc in box office-ul nord-american, pentru a treia saptamana consecutiv, cu incasari de 52,4 milioane de dolari in week-end si 517,1 milioane de dolari de la lansare, potrivit estimarilor…

- Frumoasa si Bestia a fost una din surprizele cinematografice ale anului. Producatorii au luat mai multe decizii inspirate: au pastrat, reinterpretand, melodiile din desenul animat Disney din anii 90. Au distribuit-o in rolul principal pe Emma Watson, adorata de fanii Harry Potter. Filmul cu cele mai…

- Cele mai populare 10 filme din 2017 au avut incasari ce depasesc 3,25 miliarde de dolari, iar suma este asteptata sa creasca semnificativ avand in vedere ca noul film Star Wars vine puternic din urma si are deja incasari de 261 mil. dolari in 10 zile. 0 0 0 0 0 0

- Al optulea episod din saga "Star War", regizat de Rian Johnson, a ramas in fruntea box office-ului nord-american pentru al doilea weekend, inclusiv in ziua de Craciun, acumuland incasari totale de 395,6 milioane de dolari, potrivit AFP.Dupa ce a avut incasari de 220 de milioane de dolari in…

- Ultimul Top 10 al anului este si cel mai impresionant inregistrat vreodata la casele de licitatie din lume, gratie vanzarii celei mai scumpe lucrari de arta din lume: "Salvator Mundi", de Leondardo da Vinci, cedata pentru 450 de milioane de dolari.

- Fimele care au avut cele mai mari incasari in 2017 Trei dintre lungmetrajele lansate la nivel mondial anul acesta au depasit cifra de 1 miliard de dolari incasari la nivel global, cu „The Beauty and The Beast” pe primul loc. Filmele cu cele mai mari încasari, la nivel global, pe 2017:…

- Trei dintre lungmetrajele lansate la nivel mondial anul acesta au depasit cifra de 1 miliard de dolari incasari la nivel global, cu „The Beauty and The Beast” pe primul loc. Walt Disney Company este cea care detine suprematia si anul acesta. Compania a depasit, in 2017, cifra de 6 miliarde de dolari…

- Filmul "Star Wars: The Last Jedi", al optulea lungmetraj din franciza "Razboiul stelelor", s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american in cel de-al doilea weekend de proiectii in cinematografele din Statele Unite si Canada, informeaza AFP.

- Filmul "Star Wars: The Last Jedi", al optulea lungmetraj din franciza "Razboiul stelelor", s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american in cel de-al doilea weekend de proiectii in cinematografele din Statele Unite si Canada, informeaza AFP. Dupa ce a obtinut incasari de…

- Australia a confiscat metamfetamine in valoare de peste un miliard dolari australieni (760 milioane dolari SUA), aceasta fiind cea mai mare captura a acestui tip de drog cu un grad extrem de dependența, conform declarației de ieri a poliției.

- Filmul "Star Wars: The Last Jedi", cel de-al optulea episod al francizei Star Wars, a realizat incasari de 220 de milioane de dolari in primele trei zile de la premiera, suma record care il plaseaza pe pozitia a doua in istoria box office-ului nord american, performanta intrecuta doar de "Star Wars:…

- Animatia „Coco”, produsa de Disney si Pixar, nominalizata la doua categorii ale Globurilor de Aur 2018, a depasit pragul de 400 de milioane de dolari incasari, scrie Screen Daily. Producatorii au anuntat miercuri ca lungmetrajul a generat, pana in prezent, 401,6 milioane de dolari, din care 263 de…

- Ambasadorul SUA in Marea Britanie a vorbit despre cladirea diplomatica, catalogata drept cea mai scumpa din lume. A costat un miliard de dolari 9750 de milioane de lire sterline) și are o panorama senzaționala pe malul raului Tamisa!

- In decembrie 2015, intreaga lume vuia despre lansarea celui de-al saptelea episod din cea mai cunoscuta epopee spatiala: "Star Wars - The Force Awakens". Cu mic, cu mare, toti s-au strans in cinematografe pentru a vedea continuarea povestii din “RETURN OF THE JEDI” si in Romania. De 182 de ori a rulat…