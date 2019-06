Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat modificarea si completarea legii privind protectia si promovarea drepturilor copilului, principalele schimbari vizand finalizarea dezinstitutionalizarii copiilor pana la sfarsitul anului 2020, asa cum si-a asumat Romania, incurajarea plasamentului la familie sau rude, prin acordarea…

- Jandarmeria Romana vine cu precizari, dupa ce la Cimitirul din Valea Uzului au existat conflicte intre maghiari și romanii care doreau sa celebreze acolo Ziua Eroilor.Sute de unguri au facut un lanț uman și au interzis accesul romanilor in zona respectiva. "Jandarmeria Romana recomanda…

- Modificari importante pentru romanii care vor sa monteze panouri solare si fotovoltaice. Parlamentul Romaniei a adoptat legea pentru modificarea Legii nr. 50 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, astfel incat panourile solare si cele fotovoltaice vor putea fi instalate fara…

- De prima de relocare beneficiaza șomerii inregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de munca care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate situata la o distanța mai mare de 50 km fața de localitatea in care iși au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, iși…

- Angajații Primariei Municipiului Arad din cadrul Direcției Generale Poliția Locala au fost puși sa stea de paza in zonele in care sunt amplasate panouri de afișaj pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Aceștia stau in zonele panourilor timp de 12 ore in fiecare zi, intre orele 7 și 19, conform…

- Mediere si in timpul proceselor ptr conflicte de orice natura Persoanele fizice sau juridice îsi vor putea solutiona conflictele de orice natura, prin procedura medierii. Persoanele fizice sau juridice îsi vor putea solutiona conflictele de orice natura, prin procedura medierii,…

- Agentia Județeana pentru Ocuparea Fortei de Munca Hunedoara informeaza absolventii promotiei 2019 ca, in termen de 60 de zile de la absolvire, sunt asteptati sa se inregistreze in evidentele institutiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispozitie de AJOFM in scopul integrarii acestora…

- MADR susține invațamantul liceal agricol incepand cu acest an școlar. Incepand cu anul școlar 2019-2020, MADR impreuna cu Ministerul Educației Naționale urmeaza sa selecteze dintr-un numar de peste 150 de licee tehnologice care au clase de agricultura, licee tehnologice care au in prezent profil preponderent…