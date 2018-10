Stiri pe aceeasi tema

- In Capitala vor aparea in curand primele indicatoare turistice. Primaria vrea in acest fel sa-i ajute pe strainii care viziteaza orasul Chisinau sa gaseasca mai usor institutiile culturale, numarul carora crește in fiecare an cu 10 la suta.

- Potrivit “Ghidului de finanțare a Programului a privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum și livrarii surplusului in rețeaua naționala”, persoanele fizice interesate de montarea de panouri fotovoltaice acasa vor primi…

- Programul guvernamental „Casa Verde” a suferit schimbari importante. Din toamna, statul va finanța doar achiziția de panouri fotovoltaice, care produc energie electrica. Cele solare pentru caldura și apa calda au fost scoase din programul care va avea si un buget record: 115 milioane de euro! Proprietarii…

- Cu acesti bani se vor schimba aproximativ 350 de lampi stradale, care vor consuma mult mai putin decat cele actuale, ceea ce va reduce si factura lunara la energie. „Vom realiza un iluminat public modern, pe baza de Led–uri, cu sistem de monitorizare prin calculator, unde se va putea…

- COMUNICAT DE PRESA „Micile gospodarii dotate cu panouri fotovoltaice pot deveni furnizori in sistemul energetic national” Parlamentul Romaniei a votat recent o lege care ne plaseaza cu adevarat in Europa

- Primarul orasului Saveni din judetul Botosani a gasit o metoda de a face economie mare la bugetul local. Acesta amenajeaza un parc fotovoltaic care sa alimenteze cu energie electrica toate institutiile subordontate Primariei, inclusv scolile si gradinitele. Banii stransi vor fi reinvestiti.