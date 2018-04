Panouri care afişează minutele până la sosirea autobuzelor, din toamnă la Iași O treime dintre iesenii care au raspuns unei chestionari publice spun ca folosesc masina personala ca sa se deplaseze prin oras, iar ceva mai mult de jumatate (56 la suta), ca prefera transportul public. Bicicleta se afla la celalalt capat al topului. La intrebarea „Ce i-ar face pe cei cu masina sa foloseasca mijloacele de transport in comun?", cele mai multe raspunsuri (36 la suta) au fost legate de respectarea unui grafic (punctualitate). Aproape la fel de (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Tendinta din piata auto urmareste folosirea automobilelor impreuna cu alte persoane, in contextul in care majoritatea timpului o masina nu este folosita, sustine Christian von Albrichsfeld, head country Continental Romania, prezent in cadrul conferintei ZF Transport, Logistics & Automotive Summit…

- Anul acesta mesajul si indemnul pentru comunitatea Earth Hour din Romania este „Conecteaza-te la Terra". Iesenii sunt invitati sa stinga luminile in case si sa iasa la o tura cu bicicleta, o alergare scurta sau o simpla plimbare simbolica prin oras, impreuna cu prietenii, vecinii, familia, colegii.…

- La data de 21.03.2018 politisti de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Foltesti I.T.P.F. Iasi au procedat la oprirea in trafic, pe raza localitatii de frontiera Mastacani, judetul Galati, a unui autoturism in care se aflau inculpatii David Iulian, Blaga Alexandru, Lebada Iulian si…

- Un barbat din Iasi arunca acuzatii grave asupra unui politist • El sustine ca a fost batut si calcat cu masina de catre omul legii • Pana acum nu a putut spune cine este politistul bataus si totul pare o inventie de doi bani • Acest individ este victima unei agresiuni, insa ramane de vazut [...]

- Un barbat din localitatea ieseana Mihail Kogalniceanu a ajuns, marti dupa-amiaza, la spital, cu multiple leziuni, el afirmand ca a fost batut de un politist, dupa care ar fi fost si lovit in mod intentionat cu masina de catre omul legii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- De multe ori și cei mai experimentați șoferi pot avea reale probleme pe zapada. Recent, șoferul unei mașini de pompieri a derapat intr-o intersecție din Iași. Pompierii ISU sunt nevoiți uneori sa conduca mașini vechi, prost echipate și sa se descurce cu ce au la dispoziție. O mașina de pompieri a ISU…

- Din informatiile „Ziarului de Iasi", terenul si constructiile apartin statului roman, initial prin Ministerul Apararii Nationale si, ulterior, prin Ministerul Administratiei si Internelor. Ani la randul, statul nu a intervenit in vreun fel pentru a tine sub control situatia, desi vecinii spun ca au…

- Numele unei companii iesene a aparut ieri intr-un scandal din Bucuresti. Un consilier PNL din Capitala a publicat o adresa de la DNA catre Politia Locala Bucuresti, in care procurorii au solicitat documente despre mai multe achizitii facute de catre institutie. Printre acestea se numara si o masina…

- Un tanar de 25 de ani, din Iasi, care conducea un autoturism pe strada Bistritei, din Piatra-Neamt, a intors brusc, la indemnul tatal lui, se pare, si s-a ciocnit cu masina sefului ITM Neamt. „Eu n-am avut nicio vina, dar nici nu am putut face nimic ca sa evit impactul”, a declarat Ioan Popescu, seful…

- Barbatul, in varsta de 42 ani, de origine din Iași, a furat mașina din zona Port Arthur, sperand, probabil, ca va scapa basma-curata. Pe Calea Romanilor, insa, in apropiere de Boul Roșu, acesta a intrat in coliziune cu un autoturism Dacia Logan, ce aparține unei firme de paza și era condus de un tanar…

- O luna norocoasa in care toti moldovenii pot castiga premii instant ce constau in vouchere cadou de 100 ron sau chiar o masina Dacia Logan. Premiile sunt pe taloanele razuibile ce se gasesc la Painea 3 boabe intregi cu seminte sau Painea neagra cu secara de la Panifcom. Campania se desfasoara in premiera…

- SCANDALOS… Un cititor Vremea Noua ne-a trimis o poza cel puțin interesanta, in care o mașina scumpa sta parcata pe contrasens, pe o straduța din centrul Hușiului. Mașina in cauza aparține unui fost parlamentar al județului Vaslui, Dan Marian, acum “vedeta” intr-un dosar cu retrocedari de terenuri la…

- Descopera Moldova și Romania pe bicicleta, in cinci zile, parcurgand un traseu de poveste, pentru o cauza nobila. Cu alte cuvinte, participa la #HospiceBikeTour2018. Hospices of Hope Moldova incepe anul 2018 lansand inscrierea pentru participarea la #HospiceBikeTour2018. Anul acesta, cei care vor accepta…

- ACCIDENT CUMPLIT. Un tanar a murit dupa ce s-a certat cu iubita. Prietenii l-au avertizat pe Facebook inaintea tragediei>FOTO Dupa impactul cu stalpul mașina a lovit și doi copaci, pentru ca in cele din urma sa se rastoarne. Un tanar de 23 de ani a murit in comuna ieșeana Probota dupa ce s-ar fi certat…

- La fata locului s-a deplasat un echipaj C2 cu medic de la Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi, substatia Pascani, care i-a acordat acestuia ingrijirile medicale si l-a transportat la spital. „Barbatul care a fost victima a accidentului rutier a suferit un hematom frontal, abdomen acut, fractura…

- O masina in care se aflau doua persoane a fost spulberata, vineri, de un tren, in zona Pascani – Muncel, judetul Iasi, ambii ocupanti ai autoturismului murind pe loc. Circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500 Suceava – Bucuresti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Iasi, circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava ndash; Bucuresti, din cauza unui accident produs in zona localitatii Cozmesti.Potrivit Politiei Romane, trenul IR1752 a lovit un autoturism,…

- Doi soti au murit in urma unui accident cumplit vineri dimineata. Masina in care se aflau a fost lovita de trenul care circula pe ruta Suceava - Bucuresti la ora 10:00 in localitatea Cozmesti din comuna Stolniceni Prajescu din judetul Iasi. Barbatul si femeia aveau 58 de ani si erau din Bacau. Mai multe…

- O noua serie de intalniri ale soferilor si vatmanilor CTP cu psihoterapeuti a avut loc recent. Angajatii companiei de transport au avut ocazia sa isi expuna propriile puncte de vedere asupra factorilor de risc in traficul rutier din municipiul Iasi. La ultima sedinta de consiliere cu psihoterapeutii,…

- Un Audi, care venea dinspre Podul de Piatra, a intrat pe contrasens si a lovit in lateral o betoniera. Masina germana a fost avariata serios. Soferul autorismului Audi ar fi un avocat cunoscut in Iasi. El s-a lovit la cap, la fel si pasagerul din dreapta sa.

- Imagini socante au fost surprinse pe o sosea din Iasi, unde un sofer beat a spulberat cu viteza doi oameni. Masina scapata de sub control a intrat cu putere intr-un autoturism parcat, chiar in...

- Politistii spun ca a fost vorba despre o intrecere intre trei autoturisme. La un moment dat, unul dintre soferi a pierdut controlul volanului, a atins o bordura, s-a rasturnat, iar apoi a lovit un stalp care s-a rupt in doua. Potrivit martorilor, celelalte doua autoturisme au parasit imediat…

- Politistii spun ca a fost vorba despre o intrecere intre trei autoturisme. La un moment dat, unul dintre soferi a pierdut controlul volanului, a atins o bordura, s-a rasturnat, iar apoi a lovit un stalp care s-a rupt in doua. Potrivit martorilor, celelalte doua autoturisme au parasit imediat…

- Un autoturim sustras in luna septembrie a anului 2016, a fost gasit si restitui pagubitului de catre politistii din cadrul Compartimentului Investigatii Criminale Beresti. In fapt, la data de 10.09.2016, o persoana necunoscuta s-a prezentat la sediul unei societati comerciale din orasul Beresti si sub…

- Mai multi bucuresteni au dat dovada ca respecta istoria si ca sunt mandri de aceasta si au ales ca pe 24 ianuarie sa vina cu Trenul Unirii la Iasi. Ei au ajuns in gara la ora 12:20 si si-au adus cu ei bicicletele pentru a trasa harta Romaniei intr-un tur prin oras. Bucurestenii au fost bine primiti…

- Beneficiarii cladirilor si spatiilor publice din categoria, comet, cultura si turism care nu detin autorizatie de securitate la incendiu sunt obligate sa afiseze panouri pe imobile pentru a-si avertiza clientii.

- In anul scolar 2018-2019 vor fi infiintate la Iasi cinci clase de invatamant dual liceal, in cadrul carora elevii vor putea invata diverse meserii direct de la operatorii economici care s-au inscris pe listele Inspectoratului Scolar. Astfel, la Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza" ar urma sa fie infiintate…

- Potrivit acestuia, victimele, un barbat de 28 de ani si o femeie de 22 de ani, se aflau intr-un autoturism care a derapat si a intrat sub un camion care transporta lemne, scrie Agerpres. Ele au fost transportate la spital cu o ambulanta de la Serviciul Judetean de Ambulanta si cu o ambulanta…

- Doua autospeciale de victime multiple au intervenit in ultimele 48 de ore in mai multe localitati din judet pentru preluarea bolnavilor inzapeziti. Autospecialele cu echipaje medicale au preluat sapte pacienti pe care i-au transportat sub supraveghere la spitalele din Iasi. Astfel, o autospeciala pentru…

- Romanii care vor sa instaleze, sa modifice sau sa inlocuiasca integral sistemul de incalzire al locuintei, astfel incat sa utilizeze energie regenerabila, vor putea solicita de la stat o suma de pana la 8.000 de lei, prin programul Casa Verde, scrie avocatnet.ro . Mai exact, persoanele fizice vor putea…

- Drumul național spre Iași din nou blocat dupa ce o mașina de deszapezire a ajuns intr-un șanț de pe marginea drumului. Pentru o perioada destul de lunga de timp, drumul a fost blocat pe ambele sensuri pana cand s-a reușit deblocarea unui sens de mers. De asemenea drumul care fare legatura cu judetul…

- Panourile electronice din statiile mijloacelor de transport in comun, pe care este afisat timpul ramas pana la sosirea urmatorului mijloc de transport in comun, ar putea fi desfiintat pentru ca da erori si in loc sa ii ajute pe oameni, ii enerveaza.

- Aceasta a fost transferata de urgenta la Unitatea de Primire Urgente de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi cu traumatisme la nivelul mainilor si picioarelor, dar si la nivel lombar. „Am fost solicitati la ora 10,10 sa intervenim la un accident rutier cu victime, produs in localitatea Gorban unde…

- O fetita de 8 ani a fost ranita marti dimineata intr-un accident rutier petrecut la Gorban. Fetita circula pe jos prin localitate si a fost acrosata de o masina. Un echipaj de la Ambulanta (SAJ) a preluat-o pe micuta si a transportat-o de urgenta la Spitalul de Copii din Iasi.

- Marti dimineata, o masina Politiei Locale Tomesti a fost implicata intr-un accident rutier, in fata magazinului Penny din localitate. Din declaratiile martorilor, masina politiei a patruns pe contrasens si a lovit frontal un autoturism Golf care circula regulamentar. S-au ales cu rani usoare pasagerii…

- Un pompier in varsta de 36 de ani din Gorj a fost dat in urmarire nationala, dupa ce duminica a disparut de acasa. Barbatul trecuse cu bine ultima testare psihologica, din august 2017, iar duminica sefii l-au trimis acasa de la seviciu, pentru ca l-au vazut abatut.

- Un barbat din Iasi a adormit la volan si a intrat cu masina intr-o curte. Din cauza oboselii, șoferul din Iași a pierdut controlul volanului. Accidentul a avut loc chiar la zece metri de sectia de politie, potrivit Romania tv. Barbatul era din Iasi, iar din cauza oboselii a adormit si nu a mai putut…

- Accidentul a avut loc chiar la zece metri de sectia de politie, informeaza Romania TV. Barbatul era din Iasi, iar din cauza oboselii a adormit si nu a mai putut controla masina. Citeste si Accident GRAV in zona Sema Parc din Capitala. Trei persoane au ajuns la SPITAL A rupt un gard…

- Un fost preot din comuna Costuleni, judetul Iasi, a fost urmarit de politistii din Iasi si Vaslui dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul unui agent de politie. Barbatul era baut si le-a spus agentilor ca masina a condus-o Dumnezeu.

- Scene socante s au petrecut in Iasi! Politistii au urmarit o masina ca in filme, iar cand au reusit sa o opreasca si sa l identifice pe barbat au avut parte de o mare surpriza. Aceasta era preot.

- Automobilele alimentate cu lumina solara au fost un vis pe care multi il credeau imposibil de realizat. Dar inventatorii din spatele Lightyear One au facut exceptie de la aceasta, anuntind ca in 2019 vom avea prima masina de acest fel. Lightyear One, o masina a carei abilitate de a folosi lumina solara…

- NOROCOS…. In urma cu puțin timp, șofer in varsta de 64 de ani, a trait spaima vieții lui! Acesta, care circula cu mașina pe ruta Vaslui – Iași, intr-o clipa de neatenție, pe raza comunei Solești, a pierdut controlul asupra volanului, rostogolindu-se in afara parții carsoabile. Mașina a cazut insa pe…

- Accident cumplit provocat de un sofer vitezoman in judetul Iasi. Doua fetite, de patru si sase ani si parintii acestora se zbat intre viata si moarte, dupa ce soferul inconstient a intrat pe...

- Deputatul USR Cluj Adrian Dohotaru a fost implicat recent într-un incident rutier, în cartierul Manaștur.Acesta a relatat întreg evenimentul pe pagina sa de Facebook.”Am tras una din cele mai mari sperieturi din viața mea. Pedalez pe str. Câmpului…

- Un Renault care figura in bazele de date ca fiind furat a fost stopat la Punctul de Trecere a Frontierei Albita-I.T.P.F. Iași. La volanul masinii era un cetatean cu dubla cetatenie: romana și R. Moldova.

- Un accident cu implicarea unui automobil cu moldoveni s-a produs, in aceasta dimineata, in judetul Iasi din Romania. Potrivit presei din tara vecina, masina s-a ciocnit intr-un copac dupa ce soferul a pierdut controlul volanului. In urma impactului, doar pasagerul s-a ales cu rani usoare, iar medicii…

- Un accident cu implicarea unui automobil cu moldoveni s-a produs, in aceasta dimineata, in judetul Iasi din Romania.Potrivit presei din tara vecina, masina s-a ciocnit intr-un copac dupa ce soferul a pierdut controlul volanului.