- Daca tot este astazi Halloween-ul, vedetele noastre s-au intrecut in costumații care mai de care mai interesante, dar și in machiaje de speriat. Printre celebritațile care au avut o imagine desprinsa din cele mai bune filme horror se numara și frumoasa prezentatoare de la Antena Stars, Ramona Ilie.

- Un incident ingrozitor, surprins de camerele de supraveghere, in care parul și scalpul unei femei este smuls de mașinaria unei roți, dintr-un parc de distracții, a devenit viral pe internet. Imaginile au facut inconjurul lumii, iar povestea lui Guyguy Salvator, o tanara filipineza care a fost la un…

- Politistii au blocat circulatia, duminica seara, pe Bulevardul Dragalina si o parte din Bulevardul Republicii din Timisoara, in zona Garii de Nord, dupa ce un apel la numarul de urgente 112 a anuntat prezenta unui colet suspect.Mijloacele de transport in comun circula deviat, duminica seara,…

- Un barbat a intrat cu motocicleta in multime, in Centrul Vechi din Baia Mare. Trei persoane au fost ranite. Ambulanța a ajuns imediat la fața locului, pentru a acorda ingrijiri medicale. Din primele informatii, barbatul a iesit in fuga dintr-un local aflat in Centrul Vechi al orasului, s-a urcat pe…

- Panica ieri in jurul pranzului pentru trecatorii care se aflau in zona Stadion din Barlad. Acestia au fost martorii unor violente dintre doua grupari rivale care s-au razboit in plina strada cu topoare, cutite, bate si pistoale. Martorii povestesc ca doua grupuri de barbati de etnie rroma s-au incaierat…