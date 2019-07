Panica și ignoranța prin care a trecut România la accidentul de la Cernobîl Pentru ca rușii nu comunicau nimic cu autoritațile de la București, Armata romana i-a spionat. In timp ce sute de mii de oameni erau evacuați pe o raza de 35 de kilometri in jurul Cernobil, Romania comunista organiza competiții sportive, iar populația pendula intre ingrijorare, paranoia, calm și ignoranța, toate generate de regim. Iata cum au aratat primele doua saptamani dupa cea mai mare catastrofa nucleara și cum o povestesc romanii astazi, dupa 33 de ani. Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat emis de Ministerul Apararii al Republicii Moldova, se spune ca cei doi oficiali au discutat despre cooperarea bilaterala in domeniul apararii si in cadrul organizatiilor internationale, precum si despre modalitatile de impulsionare a dialogului in domeniul militar intre Chisinau…

- 10 studenti voluntari ai Crucii Rosii Dambovita, insotiti de Raul Pavelescu, directorul Crucii Rosii Dambovita, secretarul Eugen Florea si secretarul general al Asociatiei Romane de prietenie cu R. P. Chineza, Gheorghe Popescu, au avut onoarea de a fi invitati la evenimentul „Predarea Stafetei” organizat…

- Vedeta de televiziune Mirela Vaida este entuziasmata de vizita Papei Francisc in Romania. Suveranul Pontif va ajunde sambata la Iași, orașul natal al Mirelei Vaida. Mirela Vaida a comentat pe marginea vizitei oficiale pe care Suveranul Pontif o efectueaza in țara noastra. "Cu siguranța vizita Papei…

- Incidentul a avut loc vineri dimineata, in timpul unei partide de vanatoare care se desfasura in comuna Vidra, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. O echipa operativa s-a deplasat la fata locului, pentru cercetari. Din pacate, barbatul de 55 de ani a murit. UPDATE 13.15. Bucureșteanul…

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, a anuntat ca fabrica de armament de la Plopeni va incepe sa produca pusti de asalt Beretta ARX. Ministrul a spus ca ar putea sa se prezinte in Guvern cu rezultatele negocierii cu producatorul italian la urmatoarea sedinta a Executivului. Beretta ARX 160 va inlocui…

- Accidentul de circulație s-a produs in zona localitații Tunari, iar conducatorul auto, care și-a pierdut viața era foarte cunoscut in lumea piloților din Romania. Potrivit primelor informații, barbatul a murit pe loc in urma impactului nimicitor

- La data de 18.04.2019, procurorii DIICOT ndash; Structura Centrala impreuna cu politistii de investigatii criminale ai Inspectoratului General al Politiei Romane si Inspectoratului de Politie al Judetului Prahova, au desfasurat o actiune pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Prahova, simultana…