- Autoritatile din Arges, judet ocolit pana acum de virusul pestei porcine africane, sunt in alerta dupa ce au fost anuntate ca patru porci au murit intr-o gospodatrie din comuna Negrasi. Oamenii asteapta rezultalele analizelor care sa arate daca este sau nu virusul care a afectat aproape jumatate de…

- Dupa confirmarea pestei porcine africane, oamenii din Secu au facut zid in fata autoritatilor ca sa nu le ucida animalele. In prima zi, au fost ucisi doar 15 porci din 94. Cand s-au intors, inspectorii DSV n-au mai gasit porci in sat. Asta pentru ca majoritatea satenilor i-au taiat peste noapte.…

- Oamenii din satul Secu, județul Dolj, au facut zid uman la intrarea in localitate, pentru a nu patrunde autoritațile sa le ucida animalele, dupa confirmarea primului focar de pesta porcina din județ. Surse locale susțin ca oamenii au taiat porci toata noaptea, dar autoritațile infirma acest lucru,…

- Aparitia primului focar de pesta porcina africana in Dolj a creat revolta in randul proprietarilor de animale si haos in randul autoritatilor. Totul a inceput marti seara, odata cu confirmarea existentei virusului in gospodaria unui localnic din satul Comanicea, comuna ...

- Virusul a fost depistat intr-o microferma cu 29 de animale, iar autoritatile au luat imediat masuri si in restul satului. Au trecut deja 3 luni de la prima confirmare a virusului la noi in tara, iar focare sunt mai bine de 800. Dupa ce au eutanasiat cele 29 de animale din microferma din Rogojeni,…

- Un nou focar de pesta porcina africana a fost confirmat in judetul Galati, in localitatea in extravilanul careia, la sfarsitul saptamanii trecute, au fost sacrificati 15 porci din cauza virusului. De data aceasta, pesta a aparut intr-o gospodarie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Virusul pestei porcine africane se extinde amenintator in toata partea de sud-est a Romaniei. Judetul Calarasi este cel de-al noualea in care a fost confirmata boala, iar 70 de porci din localitatea Borcea au fost ucisi imediat.