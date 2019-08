Stiri pe aceeasi tema

- CUTREMUR. Un cutremur puternic s-a produs in Turcia. CUTREMUR. Seismul a avut magnitudinea de 5,8 pe Richter. In sud-vestul Turciei, acolo unde s-a produs, s-a resimțit puternic, fiind un cutremur de...

- Un cutremur de magnitudine 5,3 pe scara Richter s-a produs in Creta, Grecia. Seismul a lovit insula, dimineata, la ora locala 04:40.Speriati, localnicii si turistii spun ca seismul a durat in jur de 5 secunde."Este cutremur in Creta. Suntem la 40 de mile de epicentru.

- Insula Creta, din Grecia, a fost lovita de un cutremur de 5,3 magnitudine. Seismul a fost simțit cu puțin inainte de ora 8, iar mai mulți oameni au raportat acest lucru. Este al doilea cutremur care...

- A fost cutremur puternic duminica, la ora 12:07. Seismul a fost incadrat de specialiști in zona portocalie, avand in vedere magnitudinea inregistrata. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a facut anunțul chiar in urma cu cateva minute. Institutul National de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5.3 grade pe scara Richter a avut loc vineri in zona orasului grec Atena, anunta Centrul European de Geofizica. Seismul s-a resimțit puternic și in Capitala Greciei, fiind primul cutremur mai mare care lovește orașul din 1999 și pana acum.

- Cutremur puternic in Romania. Vezi cand s-a produs si unde a fost resimtit cel mai tare Un cutremur cu magnitudinea 3 s-a produs in noaptea de miercuri spre joi in zona seismica Vrancea, la ora 03.52. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a transmis ca in ziua…

- Din Los Angeles, pana in Las Vegas si in nordul Mexicului, seismul cu magnitudinea 6,4 pe Richter a provocat panica. Cele mai mari pagube s-au inregistrat in orasul Ridgecrest, unde a fost decretata stare de urgenta.

Un cutremur cu magnitudinea de 3.7 grade pe scara Richter s-a produs duminica seara, la ora locala 20:43 (19:43 GMT), la 30 de km de Roma, unde a fost resimtit de o parte din locuitori, a anuntat Institutul italian de geofizica, informeaza dpa si AFP preluate de agerpres.