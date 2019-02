Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 51 de ani, din județul Gorj, a fost arestat preventiv, fiind acuzat ca a generat panica in gara din Targu-Jiu, dupa ce ar fi lovit cu pumnii și picioarele trei persoane fara adapost și le-ar fi amenințat cu un cuțit, potrivit Mediafax. Incidentul a avut loc in noaptea de vineri…

- Agresiunile revin in orasul minier Berbesti din judetul Valcea, poreclit din acest motiv „orasul Vestului Salbatic”. Dupa ce anul trecut, localnicii si-au exprimat temerea de a mai iesi din case din cauza gastilor sau indivizilor violenti, iar ministrul de Interne Carmen Dan dadea un ordin prin care…

- Aeroportul Schiphol din Amsterdam a fost evacuat, luni seara, din cauza unui barbat inarmat cu un cuțit care a strigat ca are asupra lui o bomba. Incidentul s-a petrecut la terminalul de plecari al aeroportului, iar forțele de ordine l-au imobilizat imediat pe individ. Un purtator de cuvant al poliției…

- Un barbat inarmat cu un cutit a intrat intr-o farmacie din municipiul Braila, luni seara, unde le-a amenintat pe farmaciste si a reusit sa plece cu 1.500 de lei, potrivit informatiilor furnizate, marti, de IP...

- Un roman de 47 de ani a amenintat cu un cutit calatori pe Aeroportul Schiphol din Amsterdam. Barbatul a fost retinut de fortele de ordine, scrie ad.nl. Aeroportul Schiphol din Amsterdam a fost evacuat joi seara din cauza unui incident in care a fost implicat un roman. Este vorba de un barbat de 47 de…

- La data de 3 decembrie 2018, politistii Postului de Politie Lupsa au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat in varsta de 46 de ani, din comuna Lupsa. In sarcina acestuia s-a retinut faptul ca, in dupa amiaza zilei de 30 noiembrie, fiind sub influenta bauturilor alcoolice,…

- Un tanar in varsta de 31 de ani, cu domiciliul in Botoșani, multiplu recidivist, a fost luni trimis in judecata pentru tentativa de omor, pentru o grava agresiune, comisa cu un cuțit, la Patrauți, judetul Suceava.