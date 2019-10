Panică pe străzile din Brașov. Autoritățile au emis o avertizare RO-ALERT Doi urși au fost vazuți luni seara la intersecția strazilor Jepilor și Maceșului din Brașov. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a emis un mesaj Ro-Alert prin care populația a fost avertizata asupra pericolului. Potrivit ISU Brașov, mesaj Ro-Alert a fost transmis luni seara. Acesta avertiza populația cu privire la faptul ca doi urși au fost vazuți la intersecția strazilor Jepilor și Maceșului. Cu o zi inainte, duminica, alți patru urși au fost vazuți tot in județul Brașov, la Predeal. Reprezentanții ISU au fost sesizați prin numarul de urgența 112, iar la fața locului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca urșii și-au facut un obicei de a vizita seara cartierele Brașovului și nu numai. In aceasta seara, Inspectoratul pentru Situații de Urgența a transmis un mesaj locuitorilor prin care s-a anunțat prezenta a doi urși in zona str. Jepilor, la intersecția cu str. Maceșului. Duminica au fost transmise…

- Autoritațile sunt in alerta la aceasta ora dupa ce mai mulți urși au coborat in stațiunea Predeal. Conform reprezentanților Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența Brașov a fost emisa o avertizare RO-Alert. ”S-a primit un apel prin care a fost anunțata prezența a patru urși in…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat dupa ce s-a primit un apel la serviciul 112 prin care a fost anunțata prezenta a patru urși in zona Hotelului Ursulețul in Predeal. „S-a dispus deplasarea unui echipaj SMURD Predeal si a unui echipaj de jandarmi. S-a transmis mesaj…

- ISU Brașov a emis, luni, un mesaj Ro-Alert prin care locuitorii din orașul Brașov sunt avertizați cu privire la prezența a doi urși in zona lacului Noua, din localitate.Reprezentanții ISU Brașov au emis, luni, un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din orașul Brașov. Citește și: Sorina…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a avertizat, duminica dimineata, populatia sa evite zona taberei Santa, din statiunea Paltinis, unde a fost vazut un urs, potrivit Ro-Alert."Atentie! A fost semnalata prezenta unui urs pe raza statiunii Paltinis, zona taberei Santa. Evitati…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat in aceasta dimineața sa intervina pentru acordarea primului ajutor in cazul a doua accidente care au avut loc pe DN1, la GHimbav și la Predeal. Astfel, in jurul orei 6.45, dispeceratul a fost informat cu privire la producerea unui…

- Autoritatile din Prahova au emis, vineri seara, un mesaj de avertizare privind prezenta unui urs in zona dintre Manastirea Sinaia si Castelul Peles. Populatia a fost anuntata prin sistemul Ro-Alert sa evite zona respectiva, potrivit news.ro.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de…

- Jandarmii din Harghita au intervenit, vineri dimineața, pentru indepartarea unui urs a carui prezenta a fost semnalata in localitatea Pauleni-Ciuc, iar Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) a trimis localnicilor un mesaj de avertizare prin Ro-Alert.