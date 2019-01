Stiri pe aceeasi tema

- A fost panica pe o strada din Iasi, scrie romaniatv.net. Un taxi a luat foc in mers, iar apoi a explodat. Patru masini parcate in zona au fost avariate.Masina circula printre blocuri in momentul in care a luat foc in mers. Cand a simtit miros de fum, soferul a coborat imediat din autoturism. In scurt…

- O mașina a luat foc marți seara, in jurul orei 20.50, pe strada Ionel Pop din Alba Iulia. La fața locului s-a deplasat un echipaj al ISU Alba. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu o autospeciala la un incendiu izbucnit la un autoturism in Alba Iulia, a transmis ISU Alba. Urmeaza sa fie stabilita…

- Un incendiu a cuprins un autoturism pe strada Dobrila Eugeniu, Zona Ciresica, din municipiul Constanta. La locul evenimentului se afla un echipaj de pompieri de la ISU Dobrogea Constanta si un echipaj de politie. ...

- Totul s-a intamplat intr-o parcare privata, in apropierea unei benzinarii și a unei școli. Focul s-a extins si la o remorca parcata in apropiere, pe care a facut-o scrum. Pompierii au intervenit de urgența cu doua autospeciale și au stins incendiul violent. Din fericire, nimeni nu a fost ranit.

- Fostul primar Gheorghe Nichita a fost implicat intr-un accident rutier minor vineri la amiaza in Iasi. El nu a fost ranit. Evenimentul rutier s-a produs pe strada Palat in jurul orei 12:00, in fata Raiffeisen Bank si Bancii Transilvania. Masina in care se afla fostul edil a intrat in coliziune cu un…

- Doua persoane au tras o spaima zdravana joi dimineața, cand mașina in care se aflau a luat foc. Au reușit sa iasa, dar vehiculul a fost grav afectat. The post Mașina in flacari, in mers, la Jabar appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .

- Au fost momente de panica in centrul orasului australian Melbourne, unde un barbat a injunghiat trei trecatori, informeaza Digi24.ro. Potrivit martorilor, individul a intrat cu masina intr o cladire, dupa care si a incendiat autoturismul.A inceput sa atace lumea de pe strada cu un cutit, iar in momentul…

- Un al doilea accident rutier, soldat cu moartea unei persoane,a avut loc, luni seara, pe raza municipiului GherlaMai exact, în jurul orei 21.40 pe D.N. 1C, un barbat de 42 de ani din comuna Bontida, judetul Cluj, s-a angajat neregulamentar în traversarea drumului public,…