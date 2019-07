Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii stateau liniștiți pe plaja din stațiunea Varcaturo, din regiunea Caserta, Napoli, cand o tromba marina a ajuns rapid la mal. In imaginile surprinse de unul dintre martori și postate pe pagina de Facebook Severe Weather Europe se vede cum vantul puternic ridica in aer șezlongurile, umbrelele…

- Ziarul Unirea VIDEO| Noapte de neuitat la festivalul NEVERSEA: Melodia „Noi suntem romani“ a lui Nicolae Furdui Iancu, cantata de zeci de mii de oameni, pe plaja din Constanța Noapte de neuitat la festivalul NEVERSEA: Melodia „Noi suntem romani“ a lui Nicolae Furdui Iancu, cantata de zeci de mii de…

- Prestatiile foarte bune ale tricolorilor la Campionatul European de Tineret din Italia si San Marino au atras atentia celor de la Napoli, echipa care a terminat pe locul secund in ultimul sezon al Campioantului Italiei.

- Zilele acestea, turistii aflati pe plaja "Belona" din Eforie Nord au avut parte de o surpriza mai putin placut. Un sarpe a reusit sa bage teama in cei aflati in apa si pe nisip, dupa ce s-a gandit sa se "imbaieze" in zona in care acestia se scaldau.

- Plaja din Mamaia este in topul celor mai bune plaje din Europa! Specialistii in turism, dar și strainii care vin la noi in țara compara Mamaia cu mult mai celebra plaja din Miami, doar ca preturile la noi sunt mult mai accesibile decat la americani. In acelasi clasament se regasesc locuri superbe din…

- Cel mai mare parc de distracții din țara ”OrheiLand” este în febra pregatirilor pentru marea deschidere a sezonului estival. Parcul va fi deschis la 1 iunie, de Ziua copiilor, iar muncitorii lucreaza practic 24 de ore din 24, pentru a finaliza toate lucrarile în termen. …

- Incident teribil intr-o școala din Napoli, Italia, acolo unde un perete interior al unitații de invațamant s-a prabușit. O profesoara insarcinata in luna a patra a fost ranita, iar mai mulți copii s-au ales cu zgarieturi.