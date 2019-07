Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat luni ca a obținut acord de principiu in CEx pentru limitarea numarului de calatorii gratuite acordate studenților la transportul cu trenul. Acesta a precizat ca vor fi discuții cu parțile interesate, inclusiv reprezentanți ai studenților privind ”limitarea…

- O fetita de 8 ani a murit, luni dimineata, dupa ce a fost lovita de o locomotiva in statia CFR Aurel Vlaicu, din judetul Hunedoara, politia declansand cercetari pentru stabilirea cauzelor care au dus la producerea evenimentului, informeaza Agerpres.roPotrivit primelor date ale anchetei, fetita se afla…

- Sfarsit cumplit pentru o femeie din Buzau. Marti dimineata aceasta a vrut sa traverseze calea ferata de la intrarea in gara, dar s-a impiedicat si a cazut, apoi un tren de mare viteza a lovit-o in plin.

- Locomotiva si un vagon al unui tren cu zeci de calatori au deraiat, sambata, in judetul Bacau, dupa ce trenul a lovit un camion. Traficul feroviar se desfasoara pe un sens cu restrictie de viteza de 30km/h. Trenul avea doua vagoane de pasageri, in care se aflau 50 – 60 de persoane. In urma impactului,…

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu, accidentul feroviar s-a produs in comuna Caiuti. Aici, trenul personal 5202 Ciceu - Focsani a lovit bena unui camion. In urma impactului, locomotiva si un vagon au deraiat. Trenul avea doua vagoane de pasageri, in care se aflau 60 de persoane,…

- Un barbat, de 61 ani, din comuna Independenta, a murit in drum spre spital dupa ce fost lovit de tren in statia CFR Sendreni, se arata intr un comunicat transmis, marti, de Inspectoratul de Politie Judetean Galati citat de Agerpres.roPotrivit sursei citate, politistii au constatat ca locomotiva trenului…

- Un incendiu violent a izbucnit, in noaptea de marti spre miercuri, la un tren de marfa, compus din 39 vagoane, care transporta uree. Locomotiva a fost cuprinsa de flacari, la iesirea din Valea Lunga spre Blaj, judetul Alba.

- INCENDIU pe calea ferata. O locomotiva a unui tren de marfa a luat foc, la Blaj. Intervin pompierii Locomotiva unui tren de marfa a luat foc marți seara in jurul orei 23.30, la ieșire din Valea Lunga spre Blaj. Din primele informații transmise de purtatorul de cuvant al ISU Alba, la incendiu a intervenit…