- Incepand de luni, 10.09.2018, se va inchide circulația rutiera pe autostrada A1, intre km 353+660 și km 368+650, pe tronsonul cuprins intre nodul rutier Șoimuș și nodul rutier Simeria, traficul urmand sa se desfașoare deviat pe DN 7, pe segmentul Simeria-Deva. Masura inchiderii circulației…

- Descoperire șocanta pe un lac de langa Autostrada A1. Este vorba despre o femeie in varsta de 45 de ani, din comuna damboviteana Morteni. Victima ar fi decedat cu cateva zile in urma, spun anchetatorii. Aceasta a fost gasita intr-un lac situat la kilometrul 80, zona Ratesti. Pompierii au scos-o din…

- Un alt urs a murit, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce a fost lovit de o mașina pe Autostrada A1 Sibiu-Oraștie, in județul Sibiu. Accidentul a avut loc in zona tunelului, la kilometrul 262, la șase kilometri de locul in care un alt urs a fost lovit mortal sambata dimineața. Leșul va ajunge […]

- AICI E VORBA DE... NEGLIJENȚA CRIMINALA! Din partea unei familii care iși indeamna copilul sa... conduca un autoturism. Practic, e filmat un baiețel de nici 7 ani care sta singur la volan, pe scaunul din stanga si conduce nebuneste masina pe autostrada. Unii spun ca s-ar fi intamplat undeva, langa Sibiu,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, la kilometrul 301, in zona localitatii Orastie, judetul Hunedoara, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autocamion, un autovehicul cu platforma si doua autoturisme.…

- Un hunedorean s-a trezit cu un pasager nedorit la bord. In timp ce gonea seara pe Autostrada A1, la cateva zeci de kilometri de Simeria, a privit cu groaza cum capul unei reptile ii apare in fata si se taraste pe parbriz. Speriat, tanarul a gasit o parcare si a apelat numarul de urgenta. Echipajele…

- Un barbat de 33 de ani, cetațean turc, a fost ranit, luni, intr-un accident in care au fost implicați doi motocicliști și o mașina, pe Transfagarașan, in județul Sibiu, traficul in zona fiind ingreunat, informeaza Mediafax.Potrivit purtatorului de cuvant al Poliției Sibiu, Elena Welter, un…