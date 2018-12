Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane ce manipulau niste replici de arme de tip Airsoft au starnit panica miercuri dimineata in aeroportul parizian Roissy-Charles de Gaulle, unde au fost arestate de fortele specializate ale politiei de frontiera, au anuntat surse apropiate anchetei, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Doua persoane au fost arestate in urma incidentului cu drone de la aeroportul Gatwick, din Marea Britanie. Suspecții ar fi pilotat aparatele de zbor care au impiedicat aterizarile și decolarile. In total, peste 120.000 de calatori au fost afectați de incident, potrivit polițiștilor britanici. In cadrul…

- Doua persoane au fost arestate in ancheta asupra dronelor care au perturbat traficul pe aeroportul Gatwick din Londra si au afectat 120.000 de calatori, a anuntat politia britanica in noaptea de vineri spre sambata, transmite Agerpres.

- In urma protestelor care au avut loc sambata in Franta, la care au participat aproximativ 136.000 de persoane, au fost retinute 1723 de oameni, dintre care 1220 luati in custodie, au anuntat autoritatile franceze. Cele mai multe persoane au fost arestate la Paris, 1.082, unde au avut loc confruntari…

- Douazeci de persoane au fost condamnate astazi, 4 decembrie, in procedura rapida in urma protestelor violente de la Paris.Incidentele s-au soldat cu sute de raniti si daune materiale semnificative, afirma surse judiciare citate de site-ul cotidianului Le Figaro.

- Ciocniri violente intre fortele de ordine si sute de protestatari au izbucnit, sambata, pe bulevardul Champs Elysees din Paris, pe marginea celui de-al treilea protest national al ''vestelor galbene'', francezi modesti care se revolta impotriva politicii fiscale si sociale a guvernului, in special fata…

- Poliția franceza a tras sambata cu gaze lacrimogene, grenade paralizante și tunuri de apa in protestatarii "veste galbene" ce incercau sa sparga cordoanele de securitate de la Palatul Elysee inaintea unei a treia manifestanții impotriva scumpirii costului vieții din Franța, transmite Reuters.