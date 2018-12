Panică pe aeroport. Zboruri suspendate după prezenţa unor drone suspecte Dupa ce operatiunile aeriene au fost oprite incepand de miercuri seara, cand doua drone au aparut in apropierea pistei, zborurile au fost reluate partial vineri dimineata.



A fost solicitat de asemenea ajutorul armatei si autoritatile au anuntat ca sunt pregatite inclusiv sa doboare dronele sau sa preia controlul asupra lor printr-un sistem radar performant.



Politia investigheaza posibilitatea ca mai multe persoane sa fie in spatele acestei actiuni. Vinovatii risca pana la 5 ani de inchisoare, dupa ce legislatia britanica interzice din acest an utilizarea dronelor la mai putin… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Gatwick, din apropierea Londrei, al doilea ca marime din Marea Britanie, a fost inchis din nou, vineri seara, la doar cateva ore dupa ce traficul s-a redeschis. Administrația aeroportului a luat aceasta decizie dupa ce dronele care au creat probleme in ultimele ore au reaparut, scrie BBC…

- Prezenta unor drone in apropierea aeroportului londonez Gatwick, a carui activitate a fost din acest motiv suspendata, este un act deliberat menit sa intrerupa traficul aerian pe acest aeroport, a anuntat joi politia britanica, excluzand totodata ipoteza terorista, relateaza dpa.

- Poliția britanica a anunțat ca prezența dronelor in apropierea Aeroportului Gatwick de langa Londra este un act deliberat, menit sa intrerupa traficul aerian pe al doilea aeroport ca marime din Marea Britanie. Peste 100.000 de pasageri au fost afectați de suspendarea zborurilor de pe aeroportul Gatwick…

- Politia americana a fost solicitata marti la un spital situat la periferia orasului Washington din cauza unui posibil incident armat. Politia din Maryland a confirmat ca exista suspiciuni privind prezenta unui individ inarmat in Spitalul Walter Reed din Bethesda, in comitatul Montgomery. "Avem agenti…

- Poliția din Italia a intervenit la timp intr-o situație extrem de periculoasa petrecuta pe soseaua SS131DCN din Sardinia. Șoferii ingroziți au anunțat autoritațile ca o mașina merge pe contrasens, punand in pericol viața tuturor participanților la trafic, potrivit questure.poliziadistato.it. Agenții…

- Inca 17 sesizari in legatura cu procesul de vot Politia a mai înregistrat 17 sesizari în legatura cu procesul de vot la referendumul pentru revizuirea Constitutiei, dintre care sase nu s-au confirmat, a declarat, duminica, purtatorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne,…

- Poliția de Frontiera declara ca procedura de predare a unionistului George Simion „s-a facut cu respectarea prevederilor legale, iar in momentul predarii cetațeanului menționat acesta nu prezenta nici un semn de violența fizica. De asemenea, documentul de predare a ajuns in posesia lui dupa ce a fost…

- Un barbat a fost injunghiat in plina figura, sambata seara, in metroul londonez, intre stațiile Stratford și Mile End. Pasagerii au privit ingroziți cum victimei i-a fost infipt cuțitul in obraz, sangerand apoi abundent. „S-a petrecut foarte repede si toata lumea a intrat in panica. Am vazut sange peste…