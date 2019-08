Stiri pe aceeasi tema

- Un val ca un tsunami produs intr-o piscina plina a lasat in urma un dezastru. Mai exact, nu mai puțin de 44 de oameni au fost raniti, intr-un parc acvatic din China, dupa ce masina care facea valuri s-a defectat.

- Panica si teroare la Festivalul Usturoiului din orasul Gilroy, California. Cel putin trei oameni au fost ucisi, iar 15 au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul. In presa au aparut mai multe inregistrari video cu momentul atacului.

- Cele putin 35 de persoane au fost ranite usor dupa ce un avion de pasageri al companiei Air Canada, care zbura de la Vancouver la Sydney, a fost afectat de o serie de turbulente, informeaza postul BBC News, citeaza mediafax.ro.

- Sase oameni au murit si peste 120 au fost raniti, dupa ce o tornada a lovit orasul Kaiyuan, din China.Tornada a avut la sol un diametru de cateva sute de metri, scrie antena3.ro. A scos copaci din radacini, a luat pe sus masini si a smuls acoperișurile mai multor cladiri.

- Patru persoane au fost ranite, miercuri, în urma unui accident produs pe DJ 222, în județul Tulcea, în care au fost implicate un microbuz și un camion. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Accidentul a avut loc miercuri dimineața pe DJ…

- Cutremur puternic in sudul Chinei. Cel putin 12 oameni au murit si 122 au fost raniti. Seismul de magnitudine 6 a avut loc noaptea, in provincia chineza Sichuan, la o adancime de 16 kilometri, potrivit Centrului chinez pentru cutremure.

- Cel putin 12 oameni au fost ucisi si alti cativa raniti, vineri, intr-un atac armat in masa care a avut loc la o cladire guvernamentala din statul american Virginia, relateaza BBC, potrivit News.ro.Citește și: Se intensifica razboiul economic intre China și SUA: Beijingul majoreaza tarifele…

- Doi oameni au murit, iar peste 30 au fost raniti in urma cutremurului produs duminica in America de Sud. Seismul a avut magnitudinea de 8 si a fost resimtit in special in Peru si Ecuador. Acesta s-a produs la o adancime de aproximativ 140 de kilometri.