Spitalul Județean de Urgența Targu-Jiu a fost in alerta, de la jumatatea saptamanii trecute, dupa ce de la varful unitații medicale s-a dat vestea ca este posibil ca Sorina Pintea sa revina la unitatea medical din municipiu intr-un control inopinat. Administratorul spitalului a bagat astfel in priza tot personalul auxiliar, bolnavii spunand ca brusc li … Articolul Panica la SJU Targu Jiu! Curațenie generala ca vine ministrul Sanatații! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .