Panică la Seleuș: o mașină a luat foc In aceasta dimineața, in jurul orei 8.30, pe DJ 792 in zona localitații Seleuș a avut loc un incendiu la un autoturism Dacia. Mașina a luat foc in timpul mersului. „Șoferul a reușit sa iasa din mașina. Din pacate la sosirea echipajului de intervenție de la Detașamentul Ineu, mașina ardea generalizat. Cauza probabila scurt circuit […] The post Panica la Seleuș: o mașina a luat foc appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

