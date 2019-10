Stiri pe aceeasi tema

- Sediul companiei de curierat Fan Courier din Ștefanești, județul Ilfov, a fost evacuat marți dimineața, din cauza unei amenintari cu bomba. Directorul companiei a primit un mail marți, la ora 07:38, prin care era inștiintat ca va primi un colet care va exploda la ora 11:00, in comuna Ștefanești. La…

- Sediul Fan Courier din Stefanesti, judetul Ilfov, a fost evacuat, marti dimineata, dupa ce directorul institutiei a primit un e-mail care anunta ca un colet va exploda. La fata locului sunt echipaje de interventie. Potrivit IGPR, marti, la ora 07:38, directorul Fan Courier a primit un mail prin care…

- Sediul Fan Courier din Stefanesti, judetul Ilfov, a fost evacuat, marti dimineata, dupa ce directorul institutiei a primit un e-mail care anunta ca un colet va exploda. La fata locului sunt echipaje de interventie.

- Andreea Corina Lascu, o tanara de 19 ani din Stefanesti, a murit luni seara dupa ce a fost calcata de tren in Voluntari. In urma cu cinci luni, iubitul ei a murit tot acolo, in acelasi fel.

- Polițiștii calarașeni cauta un barbat in varsta de 46 de ani, din municipiul Oltenița, Județul Calarași, care, in cursul zilei de astazi, a evadat din sediul poliției orașului Budești. La data de 13 august a.c., in jurul orei 11:55, inculpatul a evadat din sediul poliției orașului Budești, județul Calarași.…

- Gheorghe Dinca se afla joi la sediul poliției din Caracal. Este momentul in care criminalul a fost dus la audieri pentru a face marturisiri. Aici se afla și parinții Alexandrei care au fost chemați pentru...

- In amiaza zilei de joi, politistii Biroului de Investigații Criminale Deva au surprins in flagrant doi tineri care solicitau diferite sume de bani persoanelor aflate in parcarea unui supermarket din municipiul Deva, afirmand ca sunt voluntari ai unei fundații de caritate și colecteaza sume de bani…

- Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, a clarificat in sfarșit problema candidaturii la Președinția Romaniei. Soțul primarului general a intrat in legatura telefonica la RomaniaTV in momentul in care Gabriela Firea era invitat in platou. Florentin Pandele spune ca soția sa nu va mai candida…