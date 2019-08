Panică la Poșta Mare din Timișoara, clădire evacuată Pompierii au fost solicitat de urgența, printr-un apel la 112, sa intervina in cladirea principala a Poștei Romane din Timișoara. Imobilul istoric s-a umplut cu fum, iar cei prezenți au fost evacuați. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit, iar pompierii au constatat ca fumul provenea de la un tablou electric care luase foc. […] Articolul Panica la Poșta Mare din Timișoara, cladire evacuata a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

