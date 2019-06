Stiri pe aceeasi tema

- O luare de ostatici este in curs de desfasurare marti seara la centrul penitenciar extrem de securizat din Alencon-Conde-sur-Sarthe, in departamentul Orne, in nord-vestul Frantei, informeaza postul de televiziune BFMTV, citand surse concordante. Persoanele retinute sunt o tanara stagiara si un supraveghetor…

- Potrivit BFMTV, care citeaza un sindicalist francez, mai multe evenimente similare au avut loc la aceasta inchisoare si in trecut. Presa franceza precizeaza ca ar fi vorba despre un detinut radicalizat. Pentru moment, nu se stiu mai multe detalii.

- Sunt cel puțin patru persoane care sunt ținute ostatice intr-un magazin din Blagnac, localitate aflata la nord-vest de Toulouse, din sud-vestul Frantei, informeaza marti media locale, preluate de dpa, anunța știridiaspora.ro. Poliția se afla la fața locului, este oprita circulația in perimetrul…

- Un barbat inarmat a luat patru ostatici in interiorul unui bar din localitatea Blagnac, in apropiere de Toulouse, iar autoritatile se afla la fata locului, potrivit Le Figaro. Etienne Guyot, Prefectul regiunii Haute-Garonne, și primarul orașului Blagnac, Joseph Carles, se afla ...

- La o saptamana dupa incendiul de la catedrala Notre-Dame, Franța este din nou in alerta! Un individ inarmat a luat ostatici in orașul Lourdes, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate, citate de publicatia La Depeche.

- Un barbat inarmat cu o arma alba a intrat intr-un supermarket dintr-un orașel din nord-vestul Franței și a luat ostatice mai multe persoane. Dupa cateva ore el a fost arestat de polițiști. Incidentul s-a petrecut intr-un supermarket Super U din oraselul Besse-sur-Braye (Sarthe), situat la circa 180…

- Un individ inarmat a sechestrat, joi dupa-amiaza, mai multe persoane intr-un supermarket din Franta.Luarea de ostatici a avut loc intr-un supermarket Super U din oraselul Besse-sur-Braye (Sarthe), situat la circa 180 de kilometri sud-vest de Paris. știre in curs de actualizare

- Zgomote suspecte descrise de unii vizitatori ca fiind focuri de arma au provocat panica sambata seara in parcul de distractii Disneyland Paris, situat la circa 30 de kilometri est de capitala Frantei, relateaza duminica dpa si AFP. Fortele de securitate au declarat inca ca nu au fost trase…