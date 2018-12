Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului Chicago a anuntat ca ambii politisti erau parintii unor copii mici. Presa locala relateaza ca incidentul a avut loc in jurul orei locala 18.20 (ora 02.20, ora Romaniei), iar de la fata locului a fost recuperat un pistol care se presupune ca apartinea unuia dintre suspectii urmariti.…

- Autoritatile germane au deschis o ancheta in cazul a cinci politisti acuzati ca au format o celula de extrema dreapta care a facut schimb de fotografii cu Hitler si cruci gamate, printr-un grup de WhatsApp, si a amenintat o avocata de origine turca, transmite AFP, citand cotidianul Frankfurter Neue…

- Politia franceza a facut public un portret al suspectului care a atacat marti seara mai multe persoane in centrul orasului Strasbourg, ucigand doi oameni si ranind alti 12, si a facut un apel catre cei...

- Trei persoane au fost ranite și alte 12 au fost ranite in urma atacului din Strasbourg, Franța, ce a avut loc chiar la Targul de Craciun. Autorul atacului a fost identificat, insa deocamdata n-a fost prins.

- Un tanar suspectat ca ar fi amenintat cu un pistol un barbat la statia de metrou Piata Victoriei, pe 24 octombrie, a fost prins luni de politisti, informeaza DGPMB citat de Agerpres.roIn aceasta dimineata, in jurul orei 08,00, politisti din cadrul Brigazii Politie Transport Public, cu sprijinul unui…

- O cearta intre doi tineri a degenerate, in urma cu șase zile, in zona de ieșire de la stația de metrou Piața Victoriei. Unul dintre ei ar fi scos un pistol și a amenințat. L-a bagat apoi in geanta și a fugit. Un angajat al Metrorex a observant și a anunțat Poliția, care a inceput […] The post Baiatul…

- Momente de panica la metrou, miercuri seara. Un incident grav a avut loc in stația de metrou Piața Victoriei, unde un barbat ar fi scos pistolul dupa ce s-a certat cu un alt individ. Doi barbați s-ar fi luat la cearta, iar unul dintre ei ar fi scos un pistol, relateaza Știrile ProTV . Poliția a fost…

- Momente infioratoare la stația de metrou Bazilescu din Capitala! O femeie de aproximativ 30 de ani este captiva in aceste momente intre garnitura unui tren și peron. Potrivit primelor informații, virtima este in stare de inconștiența, cu funcții vitale. Echipele medicale sosite de urgența la fața locului…