Stiri pe aceeasi tema

- Thierry Laurey (55 de ani), antrenorul lui Strasbourg, a ajuns la spital azi-noapte cu o arsura la umar, dar a fost externat in aceasta dimineața Noaptea trecuta, Thierry Laurey a fost ranit la umar intr-un incendiu declanșat in imobilul in care locuiește. Antrenorul lui Strasbourg, in varsta de 55…

- Nick Kyrgios (24 de ani, 52 ATP) s-a calificat in aceasta dimineața in finala turneului ATP 500 de la Washington dupa un meci dramatic caștigat impotriva grecului Stefanos Tsitsipas (20 de ani, 6 ATP), pe care l-a invins in trei seturi, scor 6-4, 3-6, 7-6 (6), dupa doua ore și 8 minute de joc. ...

- Momente dramatice pe Arena Naționala! Antrenorului dinamovist Eugen Neagoe i s-a facut rau și a avut nevoie de intervenția medicilor. Tehnicianul a fost urcat în ambulanța și a fost transportat la spital. Meciul a fost întrerupt aproximativ 15 minute.

- Momente cumpplite pentru o familie, dupa ce membrii acesteia și-au dat seama ca un copilaș de doar 4 ani a baut insecticid. Oamenii au sunat de urgența la 112 și, pentru ca pericolul era mare, micuțul a fost transportat la... The post Copil de 4 ani, dus cu elicopterul SMURD la spital, dupa ce a baut…

- Furtuna de ieri a facut ravagii la Balți. Un barbat a ajuns la spital cu mai multe traumatisme, dupa ce un copac a cazut peste el. Vijelia, care a durat aproape doua ore a doborat zeci de copaci, a lasat fara curent mai multe blocuri din oraș și a deteriorat o conducta de gaz.

- În aceasta dupa-amiaza, în zona Hanul piratilor a fost gasit un barbat de aproximativ 50 de ani, înecat.Echipele de intervenție sosite la fața locului au început imediat procedurile de resuscitare. Salvatorii au reușit sa îl resusciteze și l-au transportat la…

- Catalin Moroșanu, 34 de ani, unul dintre cei mai cunoscuți luptatori romani, a ajuns la spital dupa meciul caștigat joi seara contra britanicului Daniel Sam, 37 de ani, in partida disputata la Cluj in gala Dynamite Fighting Show. Meciul a fost unul extrem de echilibrat, iar caștigatorul a fost desemnat…

- O femeie care ar fi cazut accidental in lacul Fundeni, vineri seara, a fost salvata de doi politisti care au sarit in apa si au adus-o la mal, dupa care aceasta a fost transportata la spital, potrivit Politiei Capitalei."La ora 18,45, prin apel 112, se anunta faptul ca o persoana ar fi cazut…