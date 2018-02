Stiri pe aceeasi tema

- Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic) declarase ca politia ancheteaza un incident, dar fara a oferi alte detalii despre acest caz. ''Politia investigheaza in prezent un incident la cladirea parlamentului'', afirmase purtatorul…

- Nora presedintelui Donald Trump a deschis un plic care ii era adresat lui Donald Trump jr. Scrisoarea a fost primita luni la ora 10.00 (17.00, ora Romaniei) la apartamentul celor doi din Manhattan, New York. Autoritatile nu au stabilit inca ce substanta era in plic. Vanessa Trump a fost spitalizata…

- Doi romani au fost arestați in Marea Britanie fiind acuzați ca practicau sclavia. Potrivit autoritaților britanice cei doi aduceau romani la munca pe care ii obligau sa lucreze in condiții inumane intr-o ferma de salata, scrie Cambridge News. Cei doi romani, un barbat in varsta de 30 de ani și partenera…

- Aproape 1.500 de persoane au fost evacuate marti dintr-un hotel si un club de noapte si doua statii de metrou au fost inchise in urma unor scurgeri de gaze in centrul Londrei, relateaza PA, Reuters si AFP, potrivit agerpres.Statia Charing Cross, pe unde circula zilnic zeci de mii de persoane,…

- Autoritatile au fost alarmate de cativa colegi ai pilotului care au observat starea in care se afla acesta. Politia a descins imediat in cabina barbatului in varsta de 49 de ani si l-a arestat. Din cauza incidentului cei 300 de pasageri care urmau sa ajunga in Mauritius au fost nevoiti sa astepte…

- Politia britanica a evacuat, vineri, zona King's Cross din Londra, in urma descoperirii unui pachet suspect, politistii incercand sa determine daca pachetul reprezinta un pericol pentru public, relateaza antena3.ro.

- Politia britanica a evacuat, vineri, zona King's Cross din Londra, în urma descoperirii unui pachet suspect, politistii încercând sa determine daca pachetul reprezinta un pericol pentru public, relateaza Daily Mail. Un purtator de cuvât al Politiei Metropolitane…

- Politia britanica a anuntat vineri ca pachetul gasit in apropierea statiei Kings Cross din Londra ce a cauzat o alerta de securitate nu este suspect, adaugand ca traficul in zona a fost reluat, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Un purtator de cuvat al Politiei Metropolitane a declarat ca autoritatile au fost sesizate ca exista un pachet suspect la intersectia dintre strazile Pentonville si Caledonian, la ora locala 9.18 (11.18, ora Romaniei). Politia a securizat zona si i-a sfatuit pe oamenii care locuiesc in zona…

- Politia britanica a anuntat ca decesul cântaretei Dolores O'Riordan nu este considerat suspect si ca medicii legisti urmeaza sa afle care au fost cauzele mortii, potrivit presei internationale. Initial, politia britanica a anuntat ca a fost chemata la un hotel din Park Lane, în…

- Decesul solistei trupei The Cranberries, Dolores O'Riordan, nu este considerat un eveniment ''suspect'' de politia britanica, informeaza Press Association, citand un anunt facut marti de Scotland Yard. Dolores O'Riordan a decedat "pe neasteptate", luni dimineata,…

- Ecuadorul i-a acordat cetatenie lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, refugiat din 2012 în ambasada acestui stat la Londra, a anuntat joi ministrul ecuadorian de externe, Maria Fernanda Espinosa, potrivit AFP, DPA si Reuters. 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie…

- 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie 2017', in urma cererii depuse de Julian Assange pe 16 septembrie, a declarat ministrul, intr-o conferinta de presa la Quito. Assange a depus cererea 'dupa ce a trait timp de aproximativ cinci ani si jumatate sub jurisdictia statului ecuadorian',…

- Romanca ucisa pe 3 ianuarie pe o strada din Londra, in apropierea unei gradinite, este Elisabeta Lacatusu, o vasluianca stabilita de mai multi ani in Marea Britanie. Suspectul crimei este un fost iubit al femeiei, un barbat originar tot din Vaslui, cunoscut cu antecedente penale pentru infractiuni cu…

- Politia din Los Angeles a fost chemata simbata seara sa examineze un colet suspect adresat ministrului american al finantelor Steve Mnuchin. Genistii au stabilit in final ca pachetul, gasit pe aleea spre casa unui vecin al ministrului din faimosul cartier Bel Air, nu contine explozibil, ci balegar,…

- Politia britanica a anuntat marti ca a arestat un barbat pentru posesie de arme de foc dupa o operatiune a fortelor de ordine care condus la inchiderea pentru scurt timp a unei sosele importante din estul Londrei, relateaza Reuters. Ofiteri de politie au oprit o masina pe East India Dock Road din…

- Inca o femeie a fost agresata la metrou. Politia a deschis o ancheta in urma unei plangeri inregistrate in aceasta dimineata. Plangerea a fost depusa de o femeie in varsta de 42 de ani, care spune ca ar fi fost amenintata la statia Unirii 2 de o alta femeie: „Nu scapi de mine!”, i-ar fi spus aceasta.…

- O femeie a murit dupa ce a fost lovita de 4 mașini, in Londra, fara ca vreunul dintre șoferi sa opreasca. Femeia a fost lovita de un camion pe o trecere de pietoni, luni dimineața.Polițiștii cred ca femeia a fost lovita apoi de inca un camion și alte doua mașini, fara ca vreun șofer sa…

- Momente de panica la metroul din București! Poliția este in cautarea unei femei de aproximativ 40 de ani, care se face vinovata de crima și de tentativa de omor, dupa ce in aceeași a impins doua femei pe șinele de metrou de la stațiile Dristor 1 și respectiv, Costin Georgian.

- Un șofer roman de 31 de ani s-a trezit intr-o noapte, la ora 3, cu o tuse puternica. Simțea un miros ciudat și era amețit. Imediat a observat ca portofelul și telefoanele mobile i-au fost furate. Romanul crede ca a fost adormit cu un gaz, potrivit gazetaromaneasca.com.Barbatul a fost dus…

- Poliția din Londra a anunțat ca un obiect a carui prezența a stat la originea unei alerte de securitate in districtul financiar din capitala britanica, marți dimineața, nu este suspect, dupa ce autoritațile au decis, ca masura preventiva, sa inchida stația de metrou St. Paul, transmite Reuters. …

- Angajații cancelariei au alertat poliția in legatura cu pachetul suspect, a declarat luni prim-ministrul landului Thuringia, Bodo Ramelow, la Erfurt.Specialiștii urmeaza sa determine daca dispozitivul era funcțional. Citeste si Alerta terorista la un targ de Craciun din Germania:…

- Pachetul suspect descoperit vineri in apropierea unui targ de Craciun din orașul german Potsdam, din apropiere de Berlin, nu are legatura cu terorismul, ci face parte dintr-o tentativa de șantaj la adresa companiei de curierat DHL, a declarat duminica o oficialitate, citata de agenția dpa. …

- Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, sâmbata dimineata, în orasul Londra, autoritatile britanice suspectând ca incidentul s-a produs dupa o altercatie. Incidentul rutier a avut loc sâmbata în…

- S-au scurs momente de groaza pe un bulevard important din Londra! Un barbat a intrat cu masina intr-o multime care era pe trotuar. Zona a fost impanzita imediat de autoritatile britanice, care au securizat un perimetru, iar victimele au primit ingrijiri in plina strada.

- Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, sambata dimineata, in orasul Londra, autoritatile britanice suspectand ca incidentul s-a produs dupa o altercatie. Incidentul rutier a avut loc sambata in jurul orei 3.00 (5.00, ora Romaniei), la intersectia…

- Panica in toata Londra și in Marea Britanie! Mai multe persoane au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni. Autoritațile britanice sunt in alerta maxima! Vom reveni cu amanunte!

- Poliția germana a anunțat ca a dezamorsat un pachet suspect, descoperit la Potsdam, din cauza caruia a fost nevoita sa evacueze târgul de Craciun din centrul orașului. Conform poliției germane, obiectul gasit conținea „material exploziv sau inflamabil”. Un dispozitiv exploziv…

- Politia germana a anuntat ca a dezamorsat un pachet suspect, descoperit la Potsdam, din cauza caruia a fost nevoita sa evacueze targul de Craciun din centrul orasului. Conform politiei germane, obiectul gasit continea "material exploziv sau inflamabil", informeaza Digi 24.Un dispozitiv exploziv a fost…

- Un adolescent britanic a fost gasit vinovat luni de a fi planificat sa intre cu o masina într-o multime în capitala Tarii Galilor, Cardiff, în timp ce un concert al lui Justin Bieber si un centru comercial se aflau pe o lista de posibile tinte pentru atacurile sale inspirate de…

- Mai multi oameni au fost raniti si noua au fost dusi la spital, inclusiv unul cu leziuni la picioare, dupa ce vineri a izbucnit panica in statia de metrou Oxford Circus, intr-un moment aglomerat al zilei. Politistii inarmati au alergat la statia de metrou Oxford Circus si la Oxford…

- Poliția a lansat imagini cu doi barbați despre care cred ca au fost implicați intr-o altercație in stația de metrou Oxford Circus din centrul Londrei. Conflictul dintre cei doi a provocat panica și a dus la evacuarea stație la ora de varf, scrie BBC News. 16 persoane au fost ranite, fugind din stație,…

- Poliția britanica a anunțat ca deocamdata nu a descoperit indicii privind focuri de arma care ar fi fost trase in zona a doua stații de metrou londoneze și nici victime sau suspecți ale unui asemenea incident pentru care a fost alertata vineri dupa amiaza și care a provocat panica in centrul capitalei…

- Doua statii de metrou au fost inchise in Londra in urma incidentului de securitate produs vineri dupa-amiaza, anunta Politia metropolitana. Cel putin o persoana a fost ranita in urma incidentului de securitate produs vineri dupa-amiaza in centrul Londrei, anunta autoritatile britanice. „Pana in acest…

- Politia londoneza investigheaza un incident petrecut in urma cu putin timp in metrou. Statia Oxford Circus, din vestul Londrei, a fost evacuata. Autoritatile spun ca au alertate din cauza unui schimb de focuri. S-a actionat preventiv, exact ca in cazul unui atac terorist.

- Informația potrivit careia agenții au intervenit a fost comunicata de Poliția britanica a Transporturilor, anunța presa internaționala citata de Mediafax. Unii martori au auzit explozii si focuri de arma in statia de metrou Oxford Circus. Zona a fost securizata. Adauga Comentarii…

- Panica în centrul Londrei. Poliția metropolitana a cerut oamenilor care erau în stația de metrou Circus Oxford sa o evacueze de urgența. Scotland Yard a spus ca incidentul ar fi de natura terorista și ca nu exista înca rapoarte despre victime. Poliția se teme sa nu…

- O stație de metrou din Londra a fost evacuata din cauza unui incident de securitate, afirma surse citate de presa britanica. Incidentul a avut loc vineri la ora 16.40 (18.40, ora României) în stația de metrou londoneza Oxford Circus, care a fost evacuata. Zona a fost securizata…

- Autoritatile britanice au inchis statia de metrou Oxford Circus si indeamna persoanele care sunt in zona sa se adaposteasca in cladiri, informeaza Sky News. "Daca va aflati in zona Oxford Street , adapostiti-va in cladiri! Agentii de politie au intervenit", a transmis Politia metropolitana londoneza.

- Incidentul a avut loc vineri la ora 16.40 (18.40, ora Romaniei) in statia de metrou londoneza Oxford Circus, care a fost evacuata.Zona a fost securizata de agentii serviciilor de securitate, iar membri ai unitatilor speciale au coborat in statia de metrou, potrivit Mediafax. "Agentii…

- O statie de metrou din Londra a fost evacuata, vineri dupa-amiaza, din cauza unui incident de securitate, afirma surse citate de presa britanica. Incidentul a avut loc vineri la ora 16.40 (18.40, ora Romaniei) in statia de metrou londoneza Oxford Circus, care a fost evacuata. Zona…

- Statia de metrou Oxford Circus din Londra, situata in centrul districtului comercial al capitalei britanice, era evacuata in cursul serii de vineri, iar forte de politie inarmate se afla la fata locului, anunta Reuters citand martori.

- Reprezentantii aeroportului din Seattle au anuntat, joi, ca o echipa de genisti a intervenit la nivelul caselor de bilete si a indepartat un obiect raportat ca suspect. Politia a anuntat ca nu exista vreo amenintare in legatura cu obiectul suspect si ca a fost vorba despre o alerta falsa, relateaza…

- O romanca de 28 de ani s-a sinucis in Portul Calais. Tanara s-a aruncat de pe un feribot, duminica, 19 noiembrie. Imaginile cu momentul in care romanca de 28 de ani s-a aruncat de pe feribot in Portul Calais au fost surprinse de o camera de supraveghere a feribotului. Corpul tinerei a fost recuperat…

- Serviciul consular al Statelor Unite ale Americii in capitala financiara a Elvetiei, Zurich, a fost evacuat luni dupa ce personalul a descoperit un pachet suspect la intrarea in cladirea reprezentantei diplomatice, a relatat ziarul Blick, care citeaza personal din cadrul serviciului, informeaza Reuters,…

- Bilanțul final al persoanelor decedate in incendiul devastator care a afectat blocul Grenfell Tower din Londra este de 71, in timp ce 223 de oameni au supraviețuit, a anunțat joi poliția metropolitana, dupa ce anterior se crezuse ca numarul victimelor a fost de 80, transmit DPA și BBC News, potrivit…

- Bilanțul final al persoanelor decedate in incendiul devastator care a afectat blocul Grenfell Tower din Londra este de 71, in timp ce 223 de oameni au supraviețuit, a anunțat joi poliția metropolitana, dupa ce anterior se crezuse ca numarul victimelor a fost de 80, transmit DPA și BBC News. …