- Potrivit unor martori, camionul incarcat venea cu viteza, intrand pe contrasens. In aceste momente, camionul a acrosat unul din TIR-uri care a incercat sa il evite, intrand in curtea unui om care, in mod miraculos, a scapat nevatamat. In cele din urma, camionul a intrat in alt TIR care a iesit de pe…

- Un tanar in varsta de 20 de ani din orasul Vicovu de Sus, judetul Suceava, a fost omorat in bataie intr-o statie de metrou din Londra. Agresorii ar fi doi tineri din Barlad, care se intorceau bauti de la un club. Batausii intrasera in conflict cu un alt tanar din Vicovu, pe care-l asteptau in statie…

- Tanarul in varsta de 20 de ani, din Vicovu de Sus, mort in urma unei agresiuni comise la Londra, intr-o statie de metrou, pare a fi cazut victima intr-o rafuiala care nu il privea direct. Tanarul care il insotea pe Florin Pitic in momentul in care a fost lovit a relatat ca doi romani bauti, care ...

- Un tanar in varsta de 20 de ani, din Vicovu de Sus, a murit in urma unei agresiuni petrecute sambata noapte, in Londra, acolo unde se afla la munca impreuna cu un frate de-al sau. Florin Pitic se intorcea de la ziua unui prieten din Londra, dupa miezul nopții, și a fost luat la bataie in stația de ...

- Un sofer roman, care se afla la volanul unui Fiat Panda si conducea pe Via Maremmana Inferiore, a murit, dupa ce pe sosea au inceput sa cada arbori, potrivit observator.tv. Unul dintre copacii cazuti, un pin urias, s a prabusit exact peste masina aflata in mers, strivindu l pe soferul roman de 46 de…

- Un barbat de 24 de ani a murit dupa ce i-a explodat tigara electronica. Vezi cum s-a intamplat tragedia VIDEO Un tanar in varsta de 24 de ani si-a pierdut viata dupa ce tigara electronica i-a explodat in fata, sectionand carotida si oprindu-se in oasele craniului. Acesta nu a mai putut fi salvat din…

- Un incident mai puțin obișnuit s-a petrecut int-o stație de metrou din Londra. Un barbat a fost lovit fara mila de un grup e tineri, printre care se afla și o fata. Scandalul a pornit de la faptul ca...

- Omorat cu sange rece. Un barbat a decedat dupa ce a fost snopit in bataie de propriul cumnat si feciorul acestuia. Crima s-a produs in noaptea de 14 ianuarie curent, in localitatea Gotesti, raionul Cantemir.