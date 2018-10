Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de pe Wall Street si-a extins joi declinul, deoarece investitorii se tem de escaladarea conflictului comercial dintre SUA si China si de riscurile provocate de recenta majorare a dobanzilor, transmite Reuters. Indicele Nasdaq al bursei de pe Wall Street s-a apropiat de teritoriul de corecţie,…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sesiunea de joi in scadere, in linie cu bursele europene, dupa ce actiunile de pe Wall-Street au suferit cele mai mari scaderi din ultimele luni. Temerile investitorilor privind cresterea dobanzilor, a inflatiei dar si tensiunile comerciale au dus la aceasta evolutie. …

- Apple a prezentat miercuri iPhone-uri mai mari si ceasuri pentru monitorizarea sanatatii bazate pe design-ul modelelor actuale, confirmand asteptarile ca va face doar schimbari minore ale gamei de produse, transmite Reuters. Compania doreste ca utilizatorii sa treaca la dispozitive mai noi…

- Prea multe datorii au facut sistemul financiar mondial la fel de vulnerabil cum era in urma cu zece ani, in luna septembrie 2008, cand s-a prabusit banca americana Lehman Brothers, a apreciat fostul presedinte al Bancii Centrale Europene, francezul Jean-Claude Trichet, intr-un interviu acordat AFP.…

- ♦ Vara a luat sfarsit, iar investitorii care revin din vacanta ar putea simti fiori reci evaluand perspectivele economiei mondiale, scrie Reuters. Cresterea de aproximativ 4% a economiei mondiale din acest an a dat sperante ca efectele negative ale crizei financiare se estompeaza intr-un…

- de pana la 35% la programul WU Executive MBA Bucharest WU Executive Academy, parte a Universitații de Economie și Afaceri din Viena – cea mai mare universitate de business din Europa, urmeaza sa isi incheie sesiunea de burse de studiu de pana la 35% pentru programul Executive MBA Bucharest. Viitorii…

- Acțiunile pentru siguranța comunitații de saptamana trecuta au avut ca rezultat depistarea a 89 de urmariți și depistarea in flagrant delict a 800 de persoane. In trafic, pentru neregulile rutiere, peste 3.200 de conducatori auto au ramas fara permis. In perioada 23 – 29 iulie a.c., peste 8.900 de…

- Alro a anuntat, vineri, ca nu au fost indeplinite conditiile de inchidere cu succes a ofertei publice de actiuni lansate de Vimetco NV si Conef SA, din cauza "conditiilor nefavorabile de piata". "Alro SA ('Compania' sau 'Alro'), impreuna cu actionarii sai, Vimetco NV si Conef SA ('Actionarii'), anunta…