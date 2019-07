Au disparut 80 de teze de doctorat din Academia de Politie! Nu exista nicio evidenta

80 de teze de doctorat sustinute in perioada 2011-2016 nu se regasesc in format electronic in arhiva Academiei de Politie, iar alte trei teze nu exista nici in format tiparit. Acestor teze disparute li se adauga si lucrarile stiintifice… [citeste mai departe]