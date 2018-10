Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de pasageri ai unui zbor dintre Mumbai catre Jaipur (India) au simtit dureri de cap, sangerari nazale si din urechi la scurt timp de la decolare din cauza unei greseli a pilotilor, scrie Time.

- La cateva minuta de la decolare un avion Boeing 737 al companiei Jet Airways, care zbura de la Mumbai la Jaipur a fost nevoit sa se intoarca din cauza ca mai mulți pasageri au inceput sa sangereze pe nas și urechi. Momentele de coșmar au creat panica in toți pasagerii aflați in avion.

- Un pasager al unui avion cu ruta Germania-Rusia a reușit sa creeze panica la bord dupa ce s-a descoperit ca transporta 20 de serpi in bagajele sale. Deși acest lucru nu este ilegal conform legii, necesita documente oficial, informeaza FoxNews.

- Un puternic incendiu a izbucnit, luni, in localitatea Sanandrei. Flacarile au cuprins acoperisul unei case si s-au extins la imobilul invecinat. The post Incendiu violent in Timis. O persoana a suferit arsuri grave, iar alta, un atac de panica appeared first on Renasterea banateana .

- Un avion rusesc care transporta peste 200 pasageri spre statiunea Soci a aterizat de urgenta la scurt timp dupa decolare, din cauza unui incendiu la unul din motoare, a anuntat miercuri Agentia federala de transport aerian, transmite dpa preluata de Agerpres. Aeronava Tu-204, operata de compania…

- Panica la bordul unui avion din Rusia care efectua cursa interna Ufa-Soci. La putin timp dupa decolare, unul dintre motoare a luat foc, iar piloții au fost nevoiti sa se intoarca din drum si sa aterizeze de urgența pe aeroportul din Ufa.

- Un zbor operat de Air China care asigura o legatura de la Paris la Beijing s-a intors din drum, la 30 de minute dupa decolare, in urma unei false alerte, din cauza unei neintelegeri intre un pasager ramas la sol si compania chineza, a declarat Delegatia prefectorala a aeroporturilor pariziene pentru…

- Aterizare de urgenta pe aeroportul Otopeni a unui avion Boeing 777 care efectua o cursa Mumbai – Londra. Un tanar de 23 de ani, cu probleme cardiace, ar fi suferit o criza. La bordul avionului a intervenit o echipa medicala a aeroportului Henri Coanda. Potrivit primelor informații, aeronava Boeing 777…