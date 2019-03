Stiri pe aceeasi tema

- Situatia Andreei Balan a speriat-o putin pe Simona Gherghe. Prezentatoarea TV urmeaza sa devina din nou mama, tot printr-o operatie de cezariana, iar vestea ca artista a suferit un stop cardio-respirator in timpul interventiei nu a lasat-o indiferenta. Simona Gherghe a declarat la “Acces Direct” ca…

- Bianca Sarbu este cea care o inlocuiește pe Gabriela Cristea in emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, cat timp vedeta se afla in concediul de maternitate, iar astazi artista a avut prima apariție in platoul de la Antena 1. „Mi-am promis ca nu o sa plang, sunt aici și vreau sa ma ridic la nivelul așteptarilor…

- Moderatoarea emisiunii "Te iubesc de nu te vezi", de la Antena Stars, a afirmat ca nu și-ar dori sa nasca in acest weekend. "Eu ma grabesc un pic ca in noaptea asta nu se știe. Am vorbit cu doctorița mea și mi-a zis ca sambata și duminica se declanșeaza așa nașterile, in toi... Sper sa nu fie cazul…

- Antena 1 a renuntat la emisiunea "Prietenii de la 11", prezentata de Diana Munteanu si Florin Ristei. În locul acestui show va fi matinalul "Neatza cu Razvan si Dani", care va fi difuzat în intervalul 08.00-12.

- Simona Gherghe este foarte incantata de reacția pe care a avut-o fiica ei la gradinița. Ana Georgia s-a comportat foarte bine. Prezentatoarea emisiunii Acces Direct, de la Antena 1, și-a dus fetița la gradinița. Ana Georgia s-a comportat foarte bine, spre bucuria celebrei ei mamici. "Doua ore, la gradinița…

- Andreea Balan așteapta cu nerabdare sa iși țina in brațe cea de-a doua fetița. Artista este insarcinata in luna a-8-a și se simte perfect. Viitoarea mamica s-a ingrașat 9 kilograme pe parcursul sarcinii. "Am luat vreo 9 kilograme. Nu se vede, nu? La burtica da… Copilul are 2 kg, placenta 500 de grame,…

- 11 maști, una mai spectaculoasa decat alta, vor urca pe scena luni, 31 decembrie, de la ora 22.15, la Revelionul Starurilor 2019, prezentat de Dan Negru, la Antena 1. Una dintre acestea este En Sabah Nur, din „X-Men – Apocalypse”. O masca impresionanta și complicata, pentru care s-a muncit multe ore…

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a confirmat ca e insarcinata cu cel de-al doilea copil. Dupa o perioada in care s-a zvonit ca Simona Gherghe ar fi din nou gravida , prezentatoarea de televiziune a facut anunțul oficial. Vedeta de la Antena 1 a confirmat, pe contul sau de socializare, ca…