Panică într-un sat din județul Vâlcea. Sătenii au fost avertizați prin RO-ALERT Locuitorii din satul Ursani, orasul Horezu, au fost avertizati, marti seara, prin RO-ALERT dupa ce in zona a fost semnalata prezenta unui urs, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea.



Potrivit sursei citate, animalul ar fi fost prins intr-un lat si poate deveni periculos daca cineva se apropie de el, cetatenii fiind sfatuiti sa sune imediat la 112 daca il vad.



In zona a fost trimis un echipaj SMURD, la fata locului intervenind si jandarmi, politisti si padurari. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

