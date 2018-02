Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz a fost distrus in aceasta dimineata, dupa ce a derapat in timp ce circula pe DN7. Autovehicolul se deplasa inspre Arad, atunci cand soferul a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat de-a latul soselei, conform arq.ro. Nici șoferul, nici vreuna dintre cele trei persoane aflate in microbuz…

- Un elev din Arad a fost amendat de jandarmi dupa ce a intrat intr-o scoala, avand asupra sa un pistol de tip airsoft din plastic, cu bile, dar care a creat panica printre copii. Adolescentul a fost amendat cu 500 de lei. Conform unui comunicat de presa remis de Jandarmeria Arad, un elev a patruns,…

- Un elev a patruns, luni, cu un pistol de tip airsoft in incinta Colegiului ''Mihai Viteazul'' din localitatea Ineu. Unul dintre copii, speriat, si-a anuntat tatal, care a anuntat Politia, insa a intervenit un echipaj de jandarmi pentru ca a fost mai aproape de scoala. Cand jandarmii…

- Politistii si jandarmii au intrat in alerta maxima, luni dimineața, dupa ce au aflat ca la Colegiul... The post Alerta maxima! Un elev a intrat cu pistolul intr-o scoala din vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Au fost momente de panica la Colegiul ""Mihai Viteazul"" din Ineu dupa ce un adolescent de 16 ani a intrat cu un pistol in incinta unitatii de invatamant. Dupa ce au fost anuntati de incident, politistii au apelat la ajutorul jandarmilor pentru a interveni, doar ca acesta plecase. In cele din urma,…

- Teroare in orasul aradean Ineu. In aceasta dimineata, in jurul orei 10:35, un echipaj din cadrul Poliției Ineu a cerut sprijin echipajului de jandarmi aflat in serviciu de ordine și siguranța publica, deoarece au avut informații ca un elev a intrat cu un pistol in Colegiul „Mihai Viteazul”. Ajunși la…

- Un avion care asigura o cursa interna in Iran s-a prabusit, duminica dimineata, in sud-vestul tarii avand peste 50 de pasageri la bord, anunta AFP, citand presa locala. Avionul asigura legatura intre Teheran si Yasouj (sud-vestul tarii) si "s-a prabusit in regiunea Samirom" (la 480 de kilometri sud…

- Cinci remorci, cu aproape opt tone de deșeuri și mobilier degradat au fost stranse in urma lucrarilor de igienizare efectuate in zona caminului social de pe strada ... The post Reprezentantii unei primarii din vestul tarii au chemat detinutii pentru a face curat in doua blocuri sociale appeared first…

- Zeci de tineri din cele patru județe din vestul țarii vor fi sprijiniți sa-și deschida o afacere, astfel ca vor fi create peste 70 de locuri de munca noi. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș anunța inceperea unui nou proiect finanțat din fonduri europene, “Start Smart – Stimularea spiritului…

- Centrul Militar Județean Satu Mare, ofera informatii si intocmeste dosare de candidat pentru Colegiile Nationale Militare. Pentru anul de invatamant 2018-2019, Ministerul Apararii Nationale scoate la concurs un numar de 480 de locuri, astfel: a) COLEGIUL NATIONAL MILITAR „Mihai Viteazul” ALBA IULIA:…

- Zeci de persoane din vestul țarii care doresc sa-și deschida o afacere, dar nu știu cum, vor fi sprijinite de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș. Instituția lanseaza un nou proiect european, “SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale”. “Obiectivul general al proiectului este…

- Trei barbați au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sâmbata dimineața, dupa ce șoferul unui autoturism a intrat pe contrasens și s-a ciocnit de un TIR, în județul Mureș, la ieșire din Sighișoara catre Brașov. Purtatorul de cuvânt al Inspectoratului…

- Meteorologii anunta ca vremea se va raci ușor in cea mai mare parte a țarii și va fi in general inchisa. La munte va ninge, local mai consistent in Munții Banatului și vestul Carpaților Meridionali. Saptamana viitoare, valorile termice se vor situa peste mediile climatologice ale perioadei in special…

- CENTRUL MILITAR JUDETEAN MARAMURES prin BIROUL INFORMARE-RECRUTARE, ofera informatii si intocmeste dosare de inscriere pentru absolventii invatamantului gimnazial: COLEGIUL MILITAR LICEAL „Mihai Viteazul” – 120 locuri; COLEGIUL MILITAR LICEAL „Stefan cel Mare” – 120 locuri; COLEGIUL MILITAR LICEAL „Dimitrie…

- Hidrologii au emis o atentionare cod galben de inundatii pentru rauri din 15 judete din nordul, vestul si sudul tarii, valabila de sambata dimineata pana duminica la ora 15.00. Codul galben a fost instituit pe raurile din bazine hidrografice din ...

- Accident grav in aceasta dimineata, pe o sosea din vestul tarii! Soferul unui microbuz a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat. Accidentul s-a petrecut pe drumul ce leaga Hategul de Petrosani. In microbuz mai erau inca patru persoane, printre care doi copii. Cu totii au fost raniti in urma accidentului…

- Satul Sanmihaiul German, aflat la o aruncatura de bat de Timisoara, este cunoscut pentru strandul sau cu apa termala. vara, strandul este deschis pana la ora 2 noaptea, iar in timpul iernii pana la ora 1.

- Vremea va fi cu mult mai calda decât ar fi în mod normal la aceasta data, în special, în regiunile vestice, sud-vestice și de sud. În nord-vestul, nordul și centrul țarii, iar în primele ore și în vest, înnorarile vor persista și, pe arii restrânse,…

- Un accident cumplit de circulație a avut loc, astazi, pe un drum din vestul țarii. Trei oameni și-au pierdut viața, dupa ce mașinile in care se aflau s-au lovit frontal. Accidentul s-a petrecut pe DN7 Oraștie- Sebeș, pe raza localitații Romos. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații…

- Elicoptere americane au ucis sambata din eroare sapte irakieni in cursul unor lovituri aeriene lansate pentru arestarea unui presupus militant, au anuntat media locale si oficiali din domeniul...

- Vechea cetate a Ineului, de o mare importanța strategica in Evul Mediu, dar ajunsa in mare paragina dupa ce a fost parasita și neglijata in egala masura de regimul comunist, are acum șansa de a fi restaurata, dupa ce mai multe incercari de a obține fonduri au fost sortite eșecului. Un aviz refuzat de…

- O școala, un liceu, doua firme și trei persoane fizice au fost amendate de inspectorii ITM Alba, dupa ce au fost descoperite ca au primit in activitate, in total, 13 persoane muncind fara forme legale de angajare. Saptamana trecuta, au fost aplicate 5 amenzi in valoare totala de 205.000 lei și 60 de…

- Avertisment de ultima ora al meteorologilor. A fost emis un cod galben de fenomene periculoase in mai multe judete din vestul, sudul si estul tarii. Potrivit specialistilor meteo, vant puternic, ploi abundente, descarcari electrice, grindina, lapovita, ninsori abundente, viscol, dar si temperaturi extreme,…

- Conducerea Colegiului “Mihai Viteazul” din orasul Ineu, judetul Arad, a inceput o ancheta dupa ce un elev a aruncat in aer catedra dintr-o sala de clasa, cu o petarda de mare putere. Nicio persoana nu a fost ranita, transmite corespondentul Mediafax.

- Primaria Municipiului Resita a inceput actiunea de ridicare a masinilor abandonate. Serviciul public "Directia de Intretinere si Reparatie a Patrimoniului" a avut o prima astfel de interventie si a ridicat mai multe masini la care s-au finalizat procedurile de comunicare si incercare de identificare,…

- Doua mașini s-au izbit puternic una de cealalta, in aceasta dimineața, in Arad. In urma accidentului, unul dintre autoturisme a ajuns cu roțile in sus, iar partea din fața a celuilalt a fost distrusa. La fata locului au intervenit echipaje ale ambulantei si ale politiei, iar circulatia se desfasoara…

- Un accident soldat cu cinci raniți s-a petrecut vineri, pe Drumul Național 66, la intrarea in Calan. „Șoferul unui autoturism care circula din direcția Calan spre Hațeg, la intersecția cu Drumul Județean 687, in momentul efectuarii virajului spre stanga prin loc nepermis, nu a acordat prioritate de…

- Directia Agricola Arad inregistreaza o avalansa de oferte de vanzare de terenuri arabile depuse la inceput de an, peste 700 de dosare fiind inregistrate in primele doua zile lucratoare din 2018, dublu fata de media intragistrata saptamanal in 2017, cand numarul total al dosarelor procesate a ajuns la…

- Colegiul „Mihai Viteazul" din Bumbesti Jiu face angajari la inceput de an. Nu mai putin de cinci posturi sunt scoase la concurs, pentru persoanele cu studii medii si fara vechime. Concursurile au loc la finele lunii ianuarie. &Icir...

- In timp ce California se confrunta cu temperaturi foarte ridicate pentru aceasta perioada a anului, Vestul mijlociu al SUA, care cuprinde statele central-nordice ale tarii, dar si regiuni din nord-est sunt afectate de o masa de aer polar , cu temperaturi diurne ce ajung cu greu la -10 grade Celsius.…

- Polițiștii din județul Caraș-Severin au confiscat, ieri, mii de petarde și artificii, in urma mai multor acțiuni pe care le-au desfașurat in cadrul Planului “Foc de artificii”. Astfel, au fost efectuate doua percheziții pe raza comunei Maureni și satul Șoșdea, la locuințele a doi barbați, unul de 55…

- In urma cu cateva zeci de minute a avut loc un accident grav, pe o sosea din vestul tarii, ma exact la intrarea in localitatea Neudorf, judetul Arad. Accidentul s-a produs intre un camion și un autoturism. Din cele doua victime aflate in stare de inconștiența imediat dupa impact, din pacate una a suferit…

- De Craciun, romanii se intorc din strainatate, pentru a-si petrece aceste zile impreuna cu familia si rudele, dar si cetateni straini care doresc sa-si petreaca zilele de vacanta in Romania. Ca in fiecare an, in luna decembrie, in punctele de trecere ale frontierei din sud-vestul țarii, se prefigureaza…

- Maestrul de balet Vladimir Curbet, Artist al Poporului din R. Moldova, Artist al Poporului din URSS, Laureat al Premiului de Stat, detinator al “Ordinului Republicii” a fost petrecut astazi pe ultimul drum cu onoruri militare. Artistul cu renume mondial, care a condus decenii la rând…

- Politistii din Timisoara au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa in urma incendiului izbucnit duminica dimineata la doua cladiri in care se aflau spatii comerciale si soldat cu decesul unei persoane. La sapte ore de la declansare, incendiul a fost localizat, dar nu si stins, scrie news.ro.Potrivit…

- Fenomene vizate: precipitații mixte in vest, nord și centru, ninsori la munte, intensificari ale vantului Interval de valabilitate: 09 decembrie, ora 11 – 10 decembrie, ora 20 Zone afectate: conform...

- Administratia Nationala de Meteorologie atentioneaza ca, sambata si duminica sunt asteptate precipitații mixte in vestul, nordul și centrul tarii, ninsori la munte și strat de zapada consistent la altitudini mari, dar si intensificari ale vantului. Informarea meteorologica este valabila pentru perioada…

- Iarna isi intra pe deplin in drepturi. De sambata, vremea se schimba radical, in cea mai mare parte din tara inregistrandu-se temperaturi negative. In vestul tarii mai intai va ploua, apoi va ninge. Regimul termic din acest weekend va fi, in prima sa parte, caracterizat de valori de temperatura mai…

- Doar 20% dintre IMM-urile romanesti desfasoara in prezent activitati de export, contribuind cu 25% la exporturile totale din Romania se arata intr-un studiu realizat de UPS. Potrivit acestuia, majoritatea firmelor exportatoare isi desfasoara activitatea in Bucuresti si Regiunea de dezvoltare Vest, care…

- Atenție, turiști! Este bine sa nu porniți in drumeții montane, in aceste zile. Asta pentru ca pe munții din vestul țarii stratul de zapada masoara cațiva centimetri. De asemenea, Salvamont Caraș-Severin anunța, in aceasta dimineața, ca in Munții Țarcu și Godeanu este risc de avalanșa. De asemenea, se…

- O explozie s-a produs, in aceasta dupa-amiaza, la o casa din localitatea Sebis, judetul Arad, iar in urma deflagaratiei o femeie de 60 de ani a suferit arsuri si a fost transportata la spital, potrivit Mediafax. Victima are arsuri de gradele 1 si 2 pe fata, maini si torace. Aceasta a fost preluata de…

- Primarul Timișoarei Nicolae Robu este avertizat de un alt edil-șef, tot din PNL, legat de dezvoltarea prea in forța, spune el, a capitalei Banatului. Primarul Reșiței Nelu Popa a declarat, intr-un interviu acordat publicației online Express de Banat, ca a discutat cu Robu pe tema atragerii noilor investitori…

- O persoana a fost ranita in urma exploziei unei butelii, intr-o locuinta din vestul tarii. Din primele informații transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad, deflagrația a avut loc la o casa particulara și s-a soldat cu o victima, aflata in stare de conștiența. Explozia nu a declanșat…

- Un depozit aflat in imediata apropiere a Garii din Aradul Nou a fost cuprins de flacari vineri seara. Fumul gros care iesea din depozit a alertat locuitorii din zona care au sunat imediat la numarul unic de urgenta 112. Focul a cuprins rapid acoperisul constructiei manifestandu-se violent astfel ca…

- O persoana a fost surpinsa de o avalansa ce a avut loc in masivul Parang, sub varful Carja. Salvamont Romania anunta ca persoana este data disparuta dupa ce a fost surpinsa de o avalansa ce a avut loc in masivul Parang. Colegii celui prins sub zapada il cauta, iar o echipa de salvamontisti din baza…

- La sfarsitul saptamanii trecute, a fost lansat Programul national „Campionii Romaniei in scoala, liceu si universitate”. Obiectivul programului este cresterea gradului de participare activa si sistematica a copiilor si tinerilor la activitati sportive, promovarea valorilor sportului ca mijloc de imbunatatire…

- Programul național ”Campionii Romaniei in școala, liceu și universitate” va fi lansat maine, 24 noiembrie, incepand cu ora 10.00, la Palatul Victoria, in prezența mai multor campioni olimpici, mondiali și europeni, sportivi de performanța, a reprezentanților Comitetului Olimpic și Sportiv Roman,…

- Aproximativ 50 de elevi de la Colegiul “Mihai Viteazu” Ineu acuza dureri de burta, varsaturi si diaree, iar autoritatile de sanatate publica au inceput, joi, o ancheta, pentru a stabili cauzele imbolnavirilor.