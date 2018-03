Panică într-un avion Air France. Fuselajul s-a perforat în timpul zborului Cei de la bord povestesc ca au auzit un zgomot puternic, s-au speriat, dar comandantul aeronavei le-a spus ca nu trebuie sa isi faca griji pentru ca este vorba despre o pasare sau o bucata de gheata care s-a lovit de avion.



Insa in momentul in care au coborat din avion, au avut parte de un soc. Dupa cum se poate observa si in cele cateva fotografii facute chiar de pasageri, in fuzelaj se poate vedea o gaura destul de mare si pare ca aeronava este pe cale sa piarda una dintre aripi si implicit unul dintre motoare. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Chiar daca te-a ”furat somnul” in timpul zborului, ai grija sa te trezești in minutele de aterizare.Adormirea in timpul aterizarii sau decolarii ar putea provoca afecțiuni serioase la nivelul urechilor. Totul are de-a face cu schimbarile rapide ale presiunii aerului din cabina.

- Serena Williams, revenita în competitie dupa o pauza de 14 luni, a fost învinsa în doua seturi, 6-3, 6-4, de sora sa mai mare, Venus Williams, într-o partida din turul al treilea al turneului WTA de la Indian Wells (SUA), disputata

- Scandalul la biserica din satul Dereneu, raionul Calarasi, disputata de doua Mitropolii, nu se potoleste. Niciunul dintre cei doi preoti nu cedeaza, asa ca astazi au oficiat slujbe simultane, una in lacasul de cult, alta intr-o anexa.

- Discursul lui Liviu Dragnea a fost o provocare pentru social-democrați. Timp de mai bine de o ora și jumatate, acesta a vorbit despre proiectul de țara al Partidului Social Democrat, pentru urmatorii ani, pe domeni ide activitate. La un moment dat, acesta chiar a facut o scurta pauza pentru a bea apa,…

- De ce ti-ai lua un Mustang Bullitt? Vrei sa fii la 4 ace, ia-ti un S Klasse. Aici suntem le lectia de volume. Iar volumul acestui motor e de 5.000 cmc. Cinci litri daca va imaginati un bidon de apa plata. Atat intra in 8 cilindri in V. Si ies 470 de cai putere. Ii si vedem cum se imbulzesc la roata…

- Pasagerii unei curse interne din Statele Unite au trecut prin clipe de groaza, dupa ce o femeie a incercat sa deschida ușa aeronavei, chiar in timpul zborului. Ea a fost imobilizata de ceilalți pasageri, relateaza CBS, scrie libertatea.ro.

- Nu doar la noi au loc evenimente nefericite in competiția Exatlon. Ceea ce s-a intamplat in Mexic i-a uimit pana și pe organizatorii show-ului. Una din cele mai iubite concurente de la Exatlon mexic a aflat ca e gravida in primele saptamani de cand a pașit in concursul sportiv.Conform presei mexicane,…

- Alerta maxima intr-o aeronava Boeing 737-800, cu 78 de pasageri la bord. Un barbat a incercat sa patrunda in cabina pilotilor unui avion EgyptAir care zbura pe ruta Oman-Egipt, atacand membrii echipajului, a anuntat compania aeriana. Atacatorul, un cetatean egiptean, nu era inarmat si a fost imobilizat…

- Atacatorul, un cetatean egiptean, nu era inarmat si a fost imobilizat in cele din urma de catre insotitorii de zbor. Potrivit informatiilor preliminare, incidentul a avut loc la 26 de minute dupa decolare. Avionul Boeing 737-800, cu 78 de pasageri la bord, se indrepta catre capitala egipteana Cairo.…

- La prima vedere, uniforma de jandarm si portul popular nu au nimic in comun! Cu toate acestea, o tanara sergent major de la Gruparea Mobila de Jandarmi din Ploiesti ne demonstreaza contrariul.

- Panica s-a instalat in aeronava dupa ce unul dintre cele patru motoare a explodat la doar o jumatate de ora dupa decolare. Echipajul a intors rapid aeronava pe Aeroportul International Manas, de langa Bișkek, capitala Kirgizstanului, unde aterizarea a avut loc fara probleme. La bordul aeronavei…

- A cazut cu cada pe bulevard, in timpul cutremurului din 1977, și a scapat nevatamat! Este povestea șocanta a unui profesor universitar, dezvaluita pentru Libertatea, la 41 de ani de la teribilul seism care a luat 1.570 de vieți in Romania, de cascadorul Dan Steinhardt, care s-a numarat printre oamenii…

- Participanții la Summitul de securitate, care va avea loc mâine, vin la Chișinau. În aceasta dimineața, președintele Parlamentului, Andrian Candu a întâmpinat delegația georgiana în frunte cu speakerul Irakli Kobakhidze. Astazi, la ora 15:00 cei doi vor avea o întrevedere…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 2 mondial, care urma sa revina marti in competitie, a fost nevoit sa se retraga de la turneul ATP 500 de la Acapulco (Mexic), dupa ce leziunea suferita la piciorul drept in timpul Openului Australiei a recidivat, informeaza AFP si EFE. "Era obiectivul…

- Un incediu a izbucnit intr-un avion care tocmai se pregatea sa decoleze! Pasagerii zbourului operat de China Souther Airlines au fost evacuati de urgenta! Totul a pornit de la un bagaj care a luat foc din cauza unei baterii din interior. Bagajul se afla in cala de deasupra calatorilor și, in momentul…

- Arheologii din Israel sustin ca au descoperit un sigiliu din lut pe care s-ar afla semnatura profetului biblic Isaia.Sigiliul vechi de 2.700 de ani a fost descoperit in timpul excavarilor realizate in apropiere de zidul sudic al Muntelui Templului.

- Bagajul unui pasager aflat la bordul uneri aeronave a companiei China Airline a luat foc. Fumul s-a propagat in cabina, dupa ce un acumulator portabil a fost cuprins de flacari. Din cauza incidentului, zborul a avut o intarziere de aproape trei ore, iar pasagerii au calatorit…

- Daca angajatul este deranjat de șef in timpul liber chiar și cu un telefon, ar trebui recompensat de angajator cu bani sau zile libere. Este o decizie a Curții Europene de Justiție, sesizata de un cetațean belgian, și se aplica tuturor țarilor din Uniunea...

- Gemeni Gemenii sunt considerati profitori si cu doua fete intr-o relatie. La inceput te vor minti frumos si te vor duce cu zaharelul. Dupa ce vor fi convinsi ca ti-au castigat inima acestia isi vor arata adevarata fata. Gemenii sunt ahtiati dupa confortul material si vor face in asa…

- Panica intr un liceu din Arad. Un zgomot puternic s a auzit chiar in timp ce elevii de clasa a XII a sustineau o proba a Bacalaureatului, conform RomaniaTV.net. Din primele informatii la Liceul cu program sportiv din Arad, un elev in clasa a IX a, in varsta de 17 ani, repetent de trei ori, a venit cu…

- Sindicatul Politistilor Europeni „Europol” a sesizat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) cu privire la faptul ca structurile Politiei Romane nu asigura programul permanent de lucru al angajatilor

- O situatie incredibila a avut loc la bordul unei aeronave ce zbura din Antalya spre Moscova. In timpul zborului, una dintre pasagere si-a scos din bagajul de mana chilotii si a inceput sa ii usuce sub ventilatorul amplasat deasupra capului, scrie vesti.ru.

- Mijlocașul Mihai Roman, cel care a dat și singurul gol al FC Botoșani in partida cu Viitorul, incheiata cu victoria constanțenilor, a creat momente de panica pe stadion, dupa ce a primit o minge in plina figura.

- Președintele raionului Ialoveni, Anatolie Dimitriu, și-a dat demisia in cadrul ședinței Consiliului Raional, care a avut loc ieri. Policticianul a comentat ca dorește sa plece nu doar din funcție, dar și din politica in general.

- O aeronava de pasageri cu peste 370 de persoane la bord a aterizat de urgenta pe aeroportul Honolulu dupa ce carcasa unuia dintre motoare s-a desprins in timpul zborului, informeaza site-ul postului CBS News.

- Panica la bordul unui avion care zbura deasupra Oceanului Pacific. Bucati din motor s-au desprins chiar in timpul zborului, cu jumatate de ora inainte de aterizare. Unul dintre pasageri a filmat incidentul si a postat clipul pe o retea de socializare.

- S-a intamplat sub privirile ingrozite ale pasagerilor, care au marturisit ca au avut parte de "cel mai infricosator zbor din viata lor". Totul a inceput cu un zgomot puternic ce s-a auzit cu 35 de minute de ora la care aeronava trebuia sa aterizeze pe aeroportul din Honolulu. Articolul integral…

- Momente de groaza pentru pasagerii care se aflau la bordul unui avion care zbura din San Francisco spre Hawaii. In timpul cursei descrise de un pasager ca fiind „cel mai infricoșator zbor din viața mea”, mai multe parți din motor s-au desprins și au cazut.

- Un avion al companiei United Airlines ce zbura dinspre orasul american San Francisco catre Hawaii a fost nevoit sa aterizeze de urgenta dupa ce un motor a inceput sa se dezintegreze in timpul zborului, scrie Guardian.

- O aeronava de pasageri cu peste 370 de persoane la bord a aterizat de urgenta pe aeroportul Honolulu dupa ce carcasa de protectie a unuia dintre motoare s-a desprins in timpul zborului, informeaza site-ul postului CBS News.

- O calatorie inceputa pe 24 ianuarie la Alba Iulia a fotografului Radu Chindris s-a oprit recent la Bucuresti in sala Regina Maria a hotelului Athenee Palace Hilton. In aceasta incapere, fotograful va realiza portretele a 100 de personalitati...

- O gravida a suferit un atac de panica in timpul unui incendiu izbucnit in gospodaria sa din Granicești. Femeia are 35 de ani. Paramedicii SMURD ajunși la fața locului i-au acordat primul ajutor, dupa care au transportat-o la UPU Suceava, pentru investigații suplimentare. Incendiul a izbucnit ieri, in…

- Sindicalistul Valentin Craciun, de la Confederatia Sindicala Nationala Meridian, a facut infarct in timpul unei discuții la Ministerul Sanatații. Acesta a fost resuscitat la fața locului de secretarul de stat Cristian Grasu. Sindicalistul era cunoscut cu probleme cardiace. In timpul unei discuții…

- Sportivul roman Andrei Turea ocupa locul 29 in proba de sanie simplu masculin, dupa primele doua manse, desfasurate sambata, la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud). Turea, aflat pe 32 dupa prima mansa, a fost cronometrat cu timpul cumulat de 1 min 37 min 971/1000, iar Valentin…

- Un Boeing 737-800NG (EI-EBA – 9 ani) al companiei Ryanair care a decolat in aceasta seara in jurul orei 21:55 de la București cu destinația Dublin, zbor FR7347, ar fi lovit cu coada pista in timpul procedurii de decolare.

- Un avion de mici dimensiuni a fost cuprins de flacari chiar in timpul unui show aviatic din Singapore. Aparatul de zbor apartinea Coreei de Sud.Din fericire, in urma incidentului, doar pilotul s-a ales cu rani usoare. Pompierii au reactionat prompt si au stins rapid incendiul.

- Papa Francisc al Bisericii Catolice a oficiat ceremonia de casatorie a doi insoțitori de bord, in timpul zborului spre Chile. Paula Podest Ruiz, 39, și Carlos Ciuffardi Lorriaga, 41, erau deja casatoriți civil, dar l-au rugat pe Pontif, care era printre pasagerii cursei, sa ii casatoreasca intr-o ceremonie…

- In aceasta dimineața, la primul antrenament al zilei, jucatorii de la FCSB au avut parte de o sperietura. Un taximetrist a pierdut controlul mașinii, a intrat pe contrasens și a lovit in plin gardul de protecție de plexiglas al incintei in care se antreneaza steliștii. Nimeni nu a fost ranit, deși…

- Un panou cu dimensiunile 38×20 cm s-a desprins din aripa avionului Boeing 747 in cursul unui zbor din Tokyo spre Hokkaido.Premierul Shinzo Abe nu se afla la bord in momentul producerii incidentului. Avionul a putut ateriza in siguranta, potrivit Mediafax. Citeste si Scandal violent…

- Un avion, cu 64 de oameni la bord, a aterizat pe un aeroport din capitala Poloniei fara roata din fata. Ca prin minune, aparatul de zbor nu a luat foc. Dupa ce aeronava a aterizat, oamenii au fost evacuati de urgenta. Nimeni dintre ei nu a fost ranit.

- Zdob si Zdub au susținut un recital la inalțime, cu ocazia aniversarii a 25 de ani de Air Moldova. Pasagerii au avut parte de o surpriza de proporții. Totul a fost filmat și facut public pe contul de socializare. Baieții de la Zdob și Zdub au facut adevarat spectacol la inalțime. „Prietenii noștri de…

- Momente de panica la bordul unul avion al companiei Blue Air care, potrivit pasagerilor, a pierdut brusc altitudine deasupra Marii Ionice si a ajuns la 100 de metri de apa. Aeronava plecase in aceasta dimineata din Bacau cu destinatia Catania, si a aterizat la Palermo.

- O companie aeriana indiana a anuntat joi ca a suspendat din post doi piloti suspectati ca au iesit din cockpit pentru scurt timp in cursul unei dispute violente privind un zbor intre Londra si Mumbai in ziua de Anul Nou, relateaza AFP, potrivit agerpres. Jet Airways a deschis o ancheta referitoare la…

- O aeronava a companiei aeriene Blue Air, care circula pe ruta Bacau-Catania, a aterizat fortat in Palermo, Sicilia, din cauza vremii nefavorabile, a anuntat joi compania. Aproape 100 de romani care calatoreau pe calea aerului catre Italia au trait momente cumplite in dimineata zilei de joi, 4 ianuarie.…

- Aeronava a decolat in conditii normale de pe Aeroportul International „George Enescu" Bacau, dar din cauza rafalelor de vant puternice a pierdut din altitudine, iar pilotul a fost nevoit sa aterizeze de urgenta in Palermo. Cursa era programata sa aterizeze in Catania in jurul orei 14.00. La bord se…

- Turbulentele din timpul zborului pot fi, cel putin la prima vedere, foarte usor de inteles. Pe intelesul tuturor, atunci cand la altitudine foarte mare, avionul intalneste o „rafala”, diferentele de presiune cauzate de aceasta face ca...