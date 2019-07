Stiri pe aceeasi tema

Politistii din cadrul Serviciului Transporturi Maritime au ridicat, luni, mii de ceasuri contrafacute, in valoare de aproximativ 141.000 de lei, dintr-un container sosit din China in zona de sud a Portului Constanta, informeaza un comunicat al Inspectoratului Politiei Judetene (IPJ), potrivit agerpres.ro.

O fata de 12 ani a cazut, luni seara, de la etajul trei al unui bloc pe terasa unui magazin din Buzau. La sosirea echipajelor de intervenție, copila era conștienta, dar cu multiple traumatisme și a fost transportata la spital, potrivit mediafax.

China a salutat luni "marea amploare" a intalnirii, cu o zi inainte, a dictatorului nord-coreean Kim Jong Un cu presedintele american Donald Trump si a indemnat "sa se profite de circumstante favorabile" in vederea progresarii catre "denuclearizare", relateaza AFP, potrivit news.ro.

Doi mineri au murit, luni, in urma producerii unei miscari telurice de intensitate mica la o exploatare miniera din sudul Poloniei, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit mediafax.

Actiunile marilor companii europene au urcat luni la cel mai ridicat nivel din ultimele aproape doua luni, in frunte cu titlurile companiilor de tehnologie, dupa ce Statele Unite si China au convenit sa reia negocierile comerciale, transmite news.ro.

O balena neagra incurcata in navoade a fost reperata in apele canadiene, unde sase dintre aceste mamifere marine pe cale de disparitie au fost gasite moarte in luna iunie, au declarat autoritatile canadiene, relateaza AGERPRES.

Anterior in cursul zilei de luni, armata sud-coreeana transmisese ca 'ia masuri dupa ce radarul militar a detectat un obiect neidentificat pe cer deasupra Zonei Demilitarizate'. Ca reactie, au fost desfasurate mai multe avioane, a precizat Statul Major General intr-un comunicat. Obiectul fusese…

Un obiect neidentificat a fost detectat deasupra Zonei Demilitarizate (DMZ) dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud, dar s-a dovedit a fi un stol de pasari, a declarat luni un purtator de cuvant al Statului Major General de la Seul, relateaza DPA potrivit Agerpres.