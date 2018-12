Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de duminica spre luni, la o hala de productie a unei societati de prelucrare a textilelor din Ramnicu Valcea, suprafata afectata fiind de aproximativ 10.000 de metri patrati, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Valcea. Hala este situata la iesirea din…

- Pompierii din Alba Iulia au intervenit joi dimineața in jurul orei 05.00 la un incendiu izbucnit la un tractor, in localitatea Berghin. „Detașamentul Alba Iulia a intervenit cu 1 ASAS și 6 subofițeri in localitatea Berghin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un tractor, fara victime”, a transmis…

- A fost alerta de incendiu la un centrul comercial din București, zona Cotroceni, potrivit unor postari ale unor bucureșteni care se aflau in mall la momentul declansarii alarmelor.Pompierii nu au fost sesizati.

- Un incendiu la o magazie in localitatea Vințișoara, județul Alba, a izbucnit, miercuri, pompierii fiind chemați sa intervina. Potrivit informațiilor și imaginilor trimise de cititorii ziaruluiunirea.ro, de flacari a fost afectata o magazie. Mai multe autospeciale s-au deplasat la fața locului, intervenind…

- Pompierii din Blaj au intervenit marți in jurul orei 14.00 la un incendiu izbucnit la un tractor, in localitatea Șona. Garda Blaj intervine cu 1 autospeciala și 6 subofițeri pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un tractor in localitatea Șona, a transmis ISU ALBA. Revenim cu amanunte.

- Pompierii din Blaj au fos chemati sa intervina, marti, pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe raza localitatii Sona. Din primele date, potrivit ISU Alba, un tractor a fost cuprins de flacari. Garda Blaj intervine cu un echipaj format din sase subofiteri, care actioneaza cu o autospeciala de stins…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in localitatea Nisipari. Potrivit ISU Dobrogea flacarile au cuprins vegetatia uscata din cimitirul musulman. ...

- Pompierii au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma pentru lichidarea unui incendiu care a afectat acoperisul si o camera a unui imobil situat in cartierul Lacu Dulce din Braila.