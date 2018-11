Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 31 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a intrat intr-o curba periculoasa fara sa reduca viteza, astfel ca a ajuns cu masina pe contrasens, unde a acrosat un alt autovehicul care circula regulamentar.

- Politia britanica a anuntat ca doua persoane au fost transportate la spital dupa ce o masina a lovit pietoni marti in fata unei moschei din nord-vestul Londrei, informeaza miercuri radio LBC, relateaza...

- Un sofer a ranit usor doua persoane in noaptea de joi spre vineri la Nimes, in sudul Frantei, incercand sa loveasca pietoni, iar numarul victimelor putea sa fie mai mare daca masina nu s-ar fi oprit intr-o bariera de securitate, informeaza AFP, citand surse concordante, potrivit Agerpres. Vineri,…

- Un sofer a ranit usor doua persoane in noaptea de joi spre vineri la Nimes, in sudul Frantei, incercand sa loveasca pietoni, iar numarul victimelor putea sa fie mai mare daca masina nu s-ar fi oprit intr-o bariera de securitate, informeaza AFP, citand surse concordante. Vineri, in jurul orei 01:00 (23:00…

- Un sofer a ranit usor doua persoane in noaptea de joi spre vineri la Nimes, in sudul Frantei, incercand sa loveasca pietoni, iar numarul victimelor putea sa fie mai mare daca masina nu s-ar fi oprit...

- Este alerta de securitate in China, dupa ce o masina a intrat in plin in multime intr un oras din sudul tarii, informeaza Digi24.ro. Un bilant provizoriu vorbeste despre cel putin 9 morti si 46 de raniti. O masina a intrat intr o piata aglomerata din orasul Mishui, parte a metropolei Hengyang din provincia…

- Un barbat de 50 de ani din Bacau este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a pierdut controlul directiei si a iesit cu masina pe acostamentul din dreapta, pentru a derapa apoi si a patrunde pe contrasens, unde a lovit in plin un alt autovehicul.

- Cinci copii aflati intr-un parc din Roșcani, judetul Galati, au fost raniti miercuri dupa-amiaza, dupa ce un sofer beat a intrat cu masina in ei. Unul dintre copii este in stare grava.Potrivit salvatorilor, cei cinci copii cu varste cuprinse intre 11 și 15 ani au fost raniți dupa ce un șofer…